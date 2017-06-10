Прыгун в длину Меньков выполнил норматив для участия в чемпионате мира

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МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков одержал победу на всероссийских соревнованиях в поселке Ерино Новомосковского административного округа Москвы, выполнив квалификационный норматив для участия в предстоящем первенстве планеты.
Легкоатлет одержал победу с результатом 8,19 см. "Тренер сказал, что норматив 8,18, так что этого результата мне хватает", - сказал Меньков.
Спортсмен отметил, что пока ждет решения от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) относительно допуска к международным стартам в качестве нейтрального спортсмена. "Я все еще жду ответа, по числу допинг-проб я выполнил все требования, даже перевыполнил, года на три вперед. Серьезно, бывало, что за месяц ко мне могли раза четыре приехать. Поэтому не знаю, почему они все еще затягивают с принятием решения", - сказал Меньков.
Из-за травмы последний раз на старт спортсмен выходил на прошлогоднем летнем чемпионате России. "Я доволен, что у меня сегодня все получилось: четыре попытки и ни одного заступа. Отработал уверенно, но еще надо работать над тем, чтобы выступалось комфортно, пока этого не ощущаю", - сказал Меньков.
"Все равно все болит, но уже выработалось терпение, которое заглушает все боли. Есть некоторые "непонятки" со здоровьем, но рассказывать о них не буду, поскольку людям этого знать не нужно. В принципе, все хорошо", - добавил он.
Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.