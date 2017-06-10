Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прыгун в длину Меньков выполнил норматив для участия в чемпионате мира

Спорт
10 июня, 17:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Меньков одержал победу на всероссийских соревнованиях в поселке Ерино Новомосковского административного округа Москвы с результатом 8,19 см

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Меньков

Александр Меньков

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков одержал победу на всероссийских соревнованиях в поселке Ерино Новомосковского административного округа Москвы, выполнив квалификационный норматив для участия в предстоящем первенстве планеты.

Легкоатлет одержал победу с результатом 8,19 см. "Тренер сказал, что норматив 8,18, так что этого результата мне хватает", - сказал Меньков.

Спортсмен отметил, что пока ждет решения от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) относительно допуска к международным стартам в качестве нейтрального спортсмена. "Я все еще жду ответа, по числу допинг-проб я выполнил все требования, даже перевыполнил, года на три вперед. Серьезно, бывало, что за месяц ко мне могли раза четыре приехать. Поэтому не знаю, почему они все еще затягивают с принятием решения", - сказал Меньков.

Из-за травмы последний раз на старт спортсмен выходил на прошлогоднем летнем чемпионате России. "Я доволен, что у меня сегодня все получилось: четыре попытки и ни одного заступа. Отработал уверенно, но еще надо работать над тем, чтобы выступалось комфортно, пока этого не ощущаю", - сказал Меньков.

"Все равно все болит, но уже выработалось терпение, которое заглушает все боли. Есть некоторые "непонятки" со здоровьем, но рассказывать о них не буду, поскольку людям этого знать не нужно. В принципе, все хорошо", - добавил он.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Андрей Букин в сцене из спектакля "Кармен"
10
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Букин отмечает 60-летний юбилей
18
Российские футболисты сыграли вничью с чилийцами в товарищеском матче
5
Сборная Новой Зеландии по футболу прилетела в Петербург на Кубок конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пилот совершившего жесткую посадку под Саратовом самолета скончался
2
В Москве задержан топ-менеджер "Роснано"
3
СМИ: акции пяти крупнейших IT-компаний подешевели за день почти на $100 млрд
4
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде в Москве
5
Минфин Украины: Киев до 23 июня оспорит решение суда о выплате России $3 млрд долга
6
МЧС направит рекордную сумму на обеспечение жильем сотрудников
7
Главы МИД России и Катара обсудят дипломатический кризис на Ближнем Востоке
Темы дня
Загрузка...
Реклама