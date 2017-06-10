ОАЭ на фоне кризиса в Заливе попросили ФИФА сменить судей из Катара на матч с Таиландом

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 10 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Футбольная ассоциация Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) направила письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой сменить бригаду арбитров из Катара, назначенных на матч сборных ОАЭ и Таиланда, на фоне кризиса в отношениях между государствами Персидского залива. Об этом сообщила эмиратская газета "Аль-Иттихад" на своей странице в Twitter.
Матч третьего этапа отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2018 года в Азиатской зоне Таиланд - ОАЭ будет сыгран 13 июня в Бангкоке. Главным арбитром встречи назначен Фахд Джабер аль-Мари, его ассистентами - Юсеф аш- Шамари, Джума аль-Бурашед и Сауд аль-Азаба.
О том, последовала ли официальная реакция ФИФА на запрос ОАЭ, пока неизвестно.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.