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Ямайский спринтер Болт выиграл свой последний забег на родине

Спорт
11 июня, 7:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Болт пробежал стометровку с результатом 10,03 секунды

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Усэйн Болт

Усэйн Болт

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт стал победителем забега на 100 метров в рамках легкоатлетического турнира Racers Grand Prix, который проходит в Кингстоне.

Ранее Болт заявлял, что этот турнир станет для него последним выступлением на родине. Завершить профессиональную карьеру 30-летний спортсмен планирует после чемпионата мира 2017 года в Лондоне, который пройдет 5-13 августа.

Болт пробежал стометровку с результатом 10,03 секунды. Посмотреть на последний забег спринтера на Ямайке пришли порядка 30 тысяч человек. После победы Болт совершил круг почета и поцеловал финишную черту.

Ямаец является действующим рекордсменом мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).

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