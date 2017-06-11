Нападающий сборной Мексики Корона пропустит Кубок конфедераций по футболу

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Мексики и португальского "Порту" Хесус Мануэль Корона не примет участия в Кубке конфедераций - 2017 по футболу. Об этом сообщается в официальном Twitter сборной Мексики.
"Хесус Мануэль Корона лично решил не участвовать в Кубке конфедераций, и мы уважаем его решение", - приводятся в Twitter слова главного тренера сборной Мексики Хуана Карлоса Осорио.
"Lo de Jesús M. Corona es una decisión personal y la respetamos profundamente": Juan Carlos Osorio#ElFutbolEsNuestro— Selección Nacional (@miseleccionmx) 10 июня 2017 г.
Корона выступает за португальский клуб "Порту". В завершившемся сезоне футболист провел 41 матч и забил 6 мячей. В составе сборной Мексики Корона стал обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ (Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна) в 2015 году.
На групповом этапе Кубка конфедераций мексиканцы сыграют со сборными Португалии (18 июня, Казань), Новой Зеландии (21 июня, Сочи) и России (24 июня, Казань).
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.