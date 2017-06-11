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Нападающий сборной Мексики Корона пропустит Кубок конфедераций по футболу

Спорт
11 июня, 10:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Соперник сборной России на Кубке конфедераций лишился форварда португальского "Порту"

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Хесус Мануэль Корона (справа)

Хесус Мануэль Корона (справа)

© EPA/MONICA M. DAVEY

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Мексики и португальского "Порту" Хесус Мануэль Корона не примет участия в Кубке конфедераций - 2017 по футболу. Об этом сообщается в официальном Twitter сборной Мексики.

"Хесус Мануэль Корона  лично решил не участвовать в Кубке конфедераций, и мы уважаем его решение", - приводятся в Twitter слова главного тренера сборной Мексики Хуана Карлоса Осорио.

Корона выступает за португальский клуб "Порту". В завершившемся сезоне футболист провел 41 матч и забил 6 мячей. В составе сборной Мексики Корона стал обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ (Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна) в 2015 году.

На групповом этапе Кубка конфедераций мексиканцы сыграют со сборными Португалии (18 июня, Казань), Новой Зеландии (21 июня, Сочи) и России (24 июня, Казань).

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

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