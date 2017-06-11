Ходок Широбоков стал первым на дистанции 10 км на первенстве России в Чебоксарах

ЧЕБОКСАРЫ, 11 июня. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский ходок Сергей Широбоков, сумевший в конце мая выполнить квалификационный норматив на дистанции 20 км для участия в августе на чемпионате мира в Лондоне, стал первым в юниорском заходе на 10 км на первенстве России в Чебоксарах, передает корреспондент ТАСС с места событий. Спортсмен преодолел дистанцию за 42 минуты.

Тренирующийся в Саранске Широбоков 11 апреля получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право выступать на международных турнирах в статусе нейтрального спортсмена. На проходившем в середине февраля в Сочи командном чемпионате России по ходьбе выступавший за Мордовию и Удмуртию Широбоков преодолел дистанцию 20 км за 1 час 18 минут и 26 секунд, что больше чем на минуту лучше результата, который показал летом прошлого года в Рио-де- Жанейро чемпион Олимпийских игр Ван Чжэнь из Китая (1:19.41). 21 мая на Кубке Европы в чешских Подебрадах россиянину удалось выполнить норматив для участия в чемпионате мира в Лондоне.

Победитель летнего чемпионата России - 2016 в ходьбе на 20 км принял решение не защищать в Чебоксарах свой титул, а выступить в воскресенье в юниорском заходе на 10 км. Широбоков планирует во второй половине июля принять участие в юниорском первенстве Европы в итальянском Гроссето, а затем уже отправиться на чемпионат мира в Лондон, который пройдет с 5 по 13 августа.

Мужской норматив для участия в первенстве Европы - 2017 в ходьбе на 10 км равен 44 минутам 30 секундам.

Юниорское первенство Европы пройдет в Гроссето с 20 по 23 июля. Также в этих соревнованиях примет участие воспитанница пензенской школы спортивной ходьбы Яна Смердова.