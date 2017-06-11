Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Канады, Квят сошел

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Канады на трассе в Монреале.
Вторым финишировал его партнер по "Мерседесу" финн Валттери Боттас, третьим стал австралийский пилот "Ред Булл" Даниэль Риккьярдо.
Хэмилтон выиграл третий Гран-при Канады подряд. Всего же британец становился победителем на трассе в Монреале шесть раз. Рекорд по количеству побед на Гран-при Канады принадлежит семикратному чемпиону мира немцу Михаэлю Шумахеру, который семь раз становился первым.
При старте на прогревочном круге машина российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята заглохла, из-за чего он отправился на трассу позже остальных. Он был вынужден по ходу прогревочного круга обгонять болиды, идущие впереди, чтобы занять свою 11-ю позицию на старте. Судьи посчитали такой маневр россиянина нарушением правил и дважды наказали его штрафом, после чего он сошел с гонки. Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший также не смог финишировать, вылетев на первом круге.
В общем зачете лидерство сохранил немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель, который занял четвертое место в гонке, в его активе 141 очко. Хэмилтон, идущий на втором месте, сократил отставание от лидера до 12 очков (129). Третье место в общем зачете удерживает Боттас (93).
Следующий этап "Формулы-1" - Гран-при Азербайджана - пройдет с 23 по 25 июня.