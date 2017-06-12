Эксперт: серия с "Вашингтоном" закалила игроков "Питтсбурга" перед победой в Кубке Стэнли

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеистов "Питтсбурга", ставших второй год подряд обладателями Кубка Стэнли, психологически закалили длительные серии плей-офф против "Вашингтона" и "Оттавы". Такое мнение ТАСС высказал менеджер сборной России на Кубке мира 1996 года, ассистент генерального менеджера команды на Олимпиаде 2002 года и бывший директор хоккейной информации клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипега" и "Финикса" Игорь Куперман.

"Питтсбург" завоевал Кубок Стэнли, победив "Нэшвилл" в шестом матче финальной серии со счетом 2:0 (счет в серии 4-2). Ранее "Питтсбург" в 1/4 финала Национальной хоккейной лиги победил "Вашингтон" и в полуфинале "Оттаву" с одинаковым счетом 4-3.

"Морально хоккеисты в НХЛ готовы играть не только семь матчей в серии, но и столько овертаймов, сколько потребуется. Можно сказать, что у "Нэшвилла" было время для отдыха после победы над "Чикаго" в первом раунде со счетом 4-0, - сказал Куперман. - Но победа в конце шести- или семиматчевой серии психологически закаляет. Несмотря на то, что это могло измотать игроков "Питтсбурга", но психологически это закалило их".

"Серия с "Вашингтоном" была для "Питтсбурга" как финал, а после нее им было легче морально и психологически", - добавил Куперман.

"Команды-династии "Питтсбурга" не будет"

В прошлом году "Питтсбург" со счетом 4-2 в финале Кубка Стэнли обыграл "Сан-Хосе".

"Мне так показалось, что из-за большого количества травм в этом году в составе "Питтсбурга" было немало хоккеистов, которые выступали в Американской хоккейной лиге или не совсем проходили в состав. Т.е. было чуть больше молодых игроков. Основа была та же, что и в прошлом году, но в этом матче забивали не ведущие игроки, а "работяги", - отметил специалист.

"Питтсбург" ранее два года подряд выигрывал трофей в 1991 и 1992 годах. "Таких команд-династий в эпоху потолка зарплат быть не может. "Питтсбург" может продолжать выигрывать, но костяк команды останется, а менее высокооплачиваемые игроки будут меняться. Это основной признак потолка зарплат", - сказал он.

По словам Купермана, победа "Питтсбурга" в Кубке Стэнли является заслуженной.

"Руководство "Нэшвилла", который с общего 16-го места вполз в плей-офф и блестяще его провел, сказало, что оно к этому шло 20 лет и заранее все планировало. Мне это напомнило Райкина, который говорил, что футбольная команда специально пропускала голы, чтобы начать с центра поля и тем самым вполовину сократить путь к воротам соперника. Несмотря на прекрасную игру "Нэшвилла", его победа была бы верхом несправедливости", - отметил он.

"Малкин бегал по льду также, как и два месяца назад"

В начале второго периода судья матча не засчитал шайбу "Нэшвилла", заброшенную после того, как арбитр остановил игру. Данное решение вызвало бурное негодование хоккеистов хозяев и болельщиков.

"Со 100-процентной уверенностью могу сказать, что свисток прозвучал раньше. Более того, в правилах прописано, что игра останавливается в том случае, если у судьи есть намерение свистнуть. Т.е. если гол был бы до свистка, то его бы не засчитали, поскольку судья потерял шайбу из виду и собирался свистнуть. Свисток был на мгновение раньше, чем шайба оказалась в воротах", - сказал он.

Лучшим бомбардиром Кубка Стэнли стал форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин. Самым полезным игроком плей- офф стал Сидни Кросби.

"Непонятно, почему по сравнению с прошлым годом Малкин сыграл намного ярче. Прошло два месяца с начала Кубка Стэнли, а человек также бегал. Такое впечатление, что для него сезон только начался, и в каждом эпизоде он боролся до конца.

"Малкин вел за собой команду, был негласным капитаном. Кросби тоже свое дело сделал. Чтобы выиграть приз "Конн Смайт Трофи", нужно сыграть на голову сильнее Кросби", - отметил Куперман.