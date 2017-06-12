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Эвандер Холифилд включен в Международный зал боксерской славы

Спорт
12 июня, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

54-летний Холифилд за свою карьеру завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBC, WBF

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Эвандер Холифилд

Эвандер Холифилд

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Американец Эвандер Холифилд введен в Международный зал боксерской славы, торжественная церемония прошла в Канастоте (США, штат Нью-Йорк). Об этом сообщается на официальном сайте зала славы.

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54-летний Холифилд за свою карьеру завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской федерации (WBF). Также он является серебряным призером Панамериканских игр 1981 года и бронзовым призером Олимпийских игр 1984 года. Единственный в истории профессионального бокса четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе, а также боксер, которому удалось завоевать звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях: первой тяжелой и тяжелой.

В зал славы также включены мексиканец Марко Антонио Баррера - чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) WBC, IBF, американец Джонни Тапиа (посмертно) - чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF, а также австралийский тренер Джонни Льюис (наставник Константина Цзю), судья Джерри Рот, журналист Стив Фархуд, телеведущий Барри Томпкинс и ведущий боксерских поединков Джимми Леннон.

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