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Мамиашвили пригрозил перенести чемпионат России по борьбе на Северный полюс

Спорт
12 июня, 15:56 UTC+3 НАЗРАНЬ корр. ТАСС, Вероника Советова

В понедельник схватки чемпионата были на время приостановлены по причине агрессивного поведения болельщиков, которые выбежали на ковер из-за несогласия с решениями судей

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Михаил Мамиашвили

Михаил Мамиашвили

© Антон Новодережкин/ТАСС

НАЗРАНЬ, 12 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпионат России по вольной борьбе будет проходить на Северном полюсе, если болельщики не поймут, как нужно вести себя на таких турнирах. Об этом заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили после инцидента, произошедшего в ходе чемпионата России в Назрани.

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В понедельник схватки чемпионата были на время приостановлены по причине агрессивного поведения болельщиков, которые выбежали на ковер из-за несогласия с решениями судей. Инцидент произошел во время схватки Заурбека Сидакова (ХМАО-Алания) и Магомедхабиба Кадимагомедова (Дагестан), которая завершилась победой последнего.

"Мы знаем сколько сил вложено, как все готовились к этому турниру, - заявил Мамиашвили на экстренной встрече с руководителями команд, в которой принял участие глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров. - Сегодня День России! Если такое поведение - это единственный вариант решать вопросы, значит мы будем проводить чемпионаты на Северном полюсе".

Мамиашвили извинился за поведение болельщиков и призвал руководителей делегаций нести ответственность за болельщиков своих регионов.

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