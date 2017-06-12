Президент Южной Кореи выразил желание провести ЧМ-2030 по футболу совместно с КНДР

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил желание принять чемпионат мира по футболу в 2030 году совместно с КНДР. Слова президента приводит агентство AP.

"Если соседние страны Северо-Восточной Азии, в том числе Южная Корея и КНДР, смогут принять чемпионат мира по футболу, я думаю, что это будет способствовать установлению мира между Южной Кореей и КНДР, а также в Северо-Восточной Азии, - сказал Мун Чжэ Ин. - Было бы здорово, если бы у президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино были бы интересы в этой сфере".

Ранее глава Корейской футбольной ассоциации Чун Мун Гу выразил мнение, что Южная Корея, КНДР, Китай и Япония могут совместно провести ЧМ-2030.

В 2002 году чемпионат мира принимали Южная Корея и Япония. Это было первое мировое первенство, проходившее в Азии.