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CNN: бывший американский баскетболист Деннис Родман вскоре вновь посетит КНДР

Спорт
13 июня, 1:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Неназванные представители властей КНДР подтвердили CNN, что Родман должен прибыть в Пхеньян уже во вторник, цель визита пятикратного чемпиона НБА неизвестна

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Лидер КНДР Ким Чен Ын (в центре) и Деннис Родман во время визита экс-баскетболиста в январе 2014 года

Лидер КНДР Ким Чен Ын (в центре) и Деннис Родман во время визита экс-баскетболиста в январе 2014 года

© EPA/KCNA

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Бывший американский баскетболист Деннис Родман намерен вновь совершить визит в КНДР. Как сообщила в понедельник телекомпания CNN, экс-звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прилетит в Пхеньян во вторник.

Как отмечает телеканал, один из его корреспондентов заметил Родмана в международном аэропорту Пекина. Бывший спортсмен отказался отвечать на вопросы. При этом неназванные представители властей КНДР подтвердили CNN, что Родман должен прибыть в Пхеньян уже во вторник. Цель визита экс-баскетболиста неизвестна, уточняет телеканал.

Как напоминает CNN, 56-летний Родман посещал КНДР как минимум четыре раза, став одним из немногих американцев, которым удалось лично встретиться с лидером страны Ким Чен Ыном. О последнем Родман тепло отзывался и называл его своим другом. При этом экс-баскетболист подчеркивал, что посещал КНДР как частное лицо, а не как официальный представитель США.

В предыдущий раз Родман приезжал в КНДР в январе 2014 года. Тогда по его инициативе по случаю дня рождения Ким Чен Ына в пхеньянском Дворце спорта состоялся товарищеский матч ветеранов НБА со сборной КНДР. Родман привез в Пхеньян таких известных игроков, как Кенни Андерсон, Клиффорд Робинсон, Вин Бейкер, Крейг Ходжес, Даг Кристи и Чарльз Смит. В кратком выступлении Родман тогда отметил, что Ким Чен Ын "является настоящим лидером, который заботится о своем народе, и народ его любит".

Родман - пятикратный чемпион НБА, выступал в лиге до 2000 года, карьеру баскетболиста завершил в 2006-м. Играл за "Детройт", "Сан-Антонио", "Чикаго", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Даллас". Является рекордсменом НБА по количеству подборов. Он дважды признавался лучшим оборонительным игроком лиги. Родман известен своим скандальным поведением, склонностью к экстравагантной одежде и любовью к татуировкам. В 2005 году он обвинялся в изнасиловании, но был оправдан. В феврале 2017 года Родман был приговорен к трем годам условно и 30 часам общественных работ за провоцирование ДТП и бегство с места происшествия.

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