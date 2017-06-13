Сорокин: ФИФА положительно оценила программу бесплатного проезда болельщиков КК-2017

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Международная федерация футбола (ФИФА) положительно оценила организацию бесплатного проезда для болельщиков на период проведения матчей Кубка конфедераций 2017 года в России. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия - 2018" Алексей Сорокин.

"ФИФА реагировала и реагирует всегда положительно (на российскую инициативу по поводу бесплатного проезда болельщиков на матчи Кубка конфедераций - 2017 - прим. ТАСС). Своими корнями эта инициатива уходит далеко, мы эти гарантии дали еще на заявочной стадии, которые нам очень помогли. Когда мы оказались на стадии подготовки, мало кто верил в их реализацию. Поэтому мы благодарны правительству РФ и Минтрансу за то, что казалось необыкновенно сложным для реализации, обретает жизнь, конкретные параметры", - сказал Сорокин.

"Не все члены футбольного сообщества верили в то, что это можно осуществить, - продолжил гендиректор оргкомитета "Россия-2018". - Технические гарантии были крайне сложными. Теперь все крайне позитивно воспринимают эту инициативу, которая дает болельщикам возможность адекватно планировать свое путешествие, сэкономить, максимально комфортно построить поездку между городами. Огромной популярностью будет пользоваться и транспорт внутри городов".

"Благодарны городам, что система крайне простая, не предполагает никаких дополнительных электронных носителей, удобна для всех обладателей билетов. На чемпионат мира приедут больше иностранных болельщиков, которые будут передвигаться между и внутри городов. Здесь только позитивные отклики", - заключил Сорокин.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В турнире примут участие сборные России, Новой Зеландии, Мексики, Португалии, Чили, Австралии, Камеруна и Германии.