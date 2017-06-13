Футбольная экспозиция откроется в Самаре за год до старта ЧМ-2018

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Торжественное открытие выставки "Крылья будущего" в музейно-выставочном центре "Самара Космическая" состоится в Самаре 14 июня - за год до старта чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

Выставка объединит историю, города и страны, в которых проводились чемпионаты мира по футболу. Экспозиция поделена на ряд тематических блоков, посвященных истории ФИФА, зарождению и развитию правил игры в футбол. Все желающие смогут увидеть 3D-модель стадиона "Самара-Арена", который в настоящее время возводится на территории Радиоцентра.

Также посетители смогут пройти онлайн футбольный IQ-тест, попробовать себя в роли нападающего и заснять момент удара по мячу в прыжке. На фоне футбольных ворот с помощью техники дополненной реальности можно будет сделать фото с любым футболистом.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Стадион в Самаре примет шесть матчей турнира: четыре встречи групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинал.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018