Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футбольная экспозиция откроется в Самаре за год до старта ЧМ-2018

Спорт
13 июня, 17:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Выставка объединит историю, города и страны, в которых проводились чемпионаты мира по футболу

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Торжественное открытие выставки "Крылья будущего" в музейно-выставочном центре "Самара Космическая" состоится в Самаре 14 июня - за год до старта чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

Выставка объединит историю, города и страны, в которых проводились чемпионаты мира по футболу. Экспозиция поделена на ряд тематических блоков, посвященных истории ФИФА, зарождению и развитию правил игры в футбол. Все желающие смогут увидеть 3D-модель стадиона "Самара-Арена", который в настоящее время возводится на территории Радиоцентра.

Также посетители смогут пройти онлайн футбольный IQ-тест, попробовать себя в роли нападающего и заснять момент удара по мячу в прыжке. На фоне футбольных ворот с помощью техники дополненной реальности можно будет сделать фото с любым футболистом.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Стадион в Самаре примет шесть матчей турнира: четыре встречи групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинал.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
"Питтсбург" - обладатель Кубка Стэнли 2017 года
8
Клуб НХЛ "Питтсбург" стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли
Андрей Букин в сцене из спектакля "Кармен"
10
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Букин отмечает 60-летний юбилей
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тиллерсон: США стремятся остановить ухудшение отношений с Россией
2
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
3
Еврокомиссия начала расследование против Польши, Венгрии, Чехии за отказ принять мигрантов
4
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
5
Иностранные журналисты считают, что мир должен узнать правду о Крыме
6
Песков: митинги 12 июня в ряде городов РФ прошли мирно, в других были провокации
7
WP: освобожденный в КНДР студент из США находится в коме
Темы дня
Загрузка...
Реклама