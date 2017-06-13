Фурсенко: Кержаков будет совмещать работу в "Зените" и учебу

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Нападающий Александр Кержаков со следующего сезона будет совмещать работу в "Зените" и учебу. Об этом журналистам сообщил президент петербургского футбольного клуба Сергей Фурсенко.
Контракт 34-летнего игрока с "Зенитом" рассчитан до 30 июня.
"Кержакову нужно сейчас учиться. Думаю, он будет совмещать работу в клубе и учебу", - сказал Фурсенко.
Кержаков является воспитанником академии "Зенита" и играл за основную команду в 2001-2006 годах и с 2010 года по настоящее время. Ранее он неоднократно высказывал желание стать спортивным директором по окончании карьеры игрока и в прошедшем сезоне ездил по этому поводу на стажировку в испанские "Реал" и "Севилью".