Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фурсенко: Кержаков будет совмещать работу в "Зените" и учебу

Спорт
13 июня, 21:26 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, июня. /ТАСС

Кержаков неоднократно высказывал желание стать спортивным директором по окончании карьеры игрока

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Кержаков

Александр Кержаков

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Нападающий Александр Кержаков со следующего сезона будет совмещать работу в "Зените" и учебу. Об этом журналистам сообщил президент петербургского футбольного клуба Сергей Фурсенко.

Контракт 34-летнего игрока с "Зенитом" рассчитан до 30 июня.

"Кержакову нужно сейчас учиться. Думаю, он будет совмещать работу в клубе и учебу", - сказал Фурсенко.

Кержаков является воспитанником академии "Зенита" и играл за основную команду в 2001-2006 годах и с 2010 года по настоящее время. Ранее он неоднократно высказывал желание стать спортивным директором по окончании карьеры игрока и в прошедшем сезоне ездил по этому поводу на стажировку в испанские "Реал" и "Севилью".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
7
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
"Питтсбург" - обладатель Кубка Стэнли 2017 года
8
Клуб НХЛ "Питтсбург" стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло задымление
2
Путин: договоренность о нерасширении НАТО на Восток нужно было зафиксировать на бумаге
3
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
Иностранные журналисты считают, что мир должен узнать правду о Крыме
6
В Тамбовской области в жилом доме произошел взрыв бытового газа
7
В Москве в ходе несанкционированной акции оппозиции задержали более 130 несовершеннолетних
Темы дня
Загрузка...
Реклама