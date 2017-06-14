Боксер Ковалев заявил, что не уважает команду Уорда и не хочет иметь с ней дел после боя

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев перед боем-реваншем с американцем Андре Уордом за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) заявил, что не уважает команду противника за лживые высказывания и не собирается иметь с ней каких-либо дел после поединка в Лас-Вегасе. Слова россиянина приводит портал Boxingscene.

Бой Уорд - Ковалев за чемпионские пояса по трем престижным версиям состоится 17 июня в Лас-Вегасе.

"Когда я вижу лицо Уорда, я хочу ударить по нему. Я рад, что получил эту возможность 17 июня, ведь я не уважаю этого парня и всю его команду, которая постоянно говорит неправду. Его команда откровенно врет, когда говорит, что предоставила право на реванш ради всех любителей бокса. Это все было прописано в контракте, что он должен предоставить реванш или завершить карьеру. Я не собираюсь иметь никаких общих дел с ним и его командой после поединка в Лас-Вегасе, я также вижу, что никто уже не хочет работать с ними", - сказал Ковалев.

В ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весе до 79,38 кг. Это решение вызвало споры, по мнению ряда специалистов, Уорд победил лишь благодаря тому, что бой обслуживали американские судьи, а сам поединок проходил в США. На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья, в послужном списке Уорда 31 победа (15 - нокаутом) и ни одного поражения.