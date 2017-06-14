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Генеральный секретарь ФИФА Самура уверена в успешности Кубка конфедераций

Спорт
14 июня, 8:03 UTC+3 ЦЮРИХ /Швейцария/ 14, июня. /ТАСС

По словам Фатмы Самуры, Кубок конфедераций 2017 года в России станет одним из лучших турниров, которые когда-либо проводились

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Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура

© Александр Демьянчук/ТАСС

ЦЮРИХ /Швейцария/, 14 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура уверена, что Кубок конфедераций в России станет успешным турниром. Об этом она заявила в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

"Уверена, что Кубок конфедераций в России пройдет успешно. Этот турнир станет событием номер один для ФИФА в этом году. Мы с удовольствием покажем гостям, которые приедут в Россию, уровень готовности отелей, тренировочных площадок, стадионов. Мы протестируем работу паспорта болельщика, бесплатного транспорта между городами турнира, который предоставляет российская сторона", - сказала Самура.

"Это будет один из лучших турниров, которые когда-либо проводились. Приглашаем болельщиков насладиться красотой футбола и открыть для себя Россию", - добавила Самура.

Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

Полностью интервью будет также показано в программе "Формула власти" на телеканале "Россия-24".

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