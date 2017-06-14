Продажу алкоголя в Москве ограничат в дни матчей Кубка конфедераций

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Продажа алкоголя в Москве будет ограничена в дни проведения матчей Кубка конфедераций и предшествующие им. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

"Под временный запрет попадут крепкие и слабоалкогольные напитки, в том числе пиво, а также прохладительные напитки в стеклянных емкостях", - говорится в сообщении.

Ограничение будет распространяться на торговые точки, расположенные в радиусе двух километров от стадиона "Спартак", где будут играть сборные. Действовать ограничения будут 17 и 18 июня в связи с матчем между командами Камеруна и Чили, 20 и 21 июня в связи с встречей сборных России и Португалии, а также 24 и 25 июня - во второй из этих дней встретятся футболисты Чили и Австралии. Кроме того, купить алкоголь будет нельзя 1 и 2 июля, поскольку 2 июля в Москве пройдет матч за третье место.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе В выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал турнира пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.