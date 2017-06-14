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Хоккеист СКА Яковлев: новый сезон для команды будет сложнее предыдущего

Спорт
14 июня, 16:24 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив

В минувшем сезоне петербургский клуб во второй раз стал обладателем Кубка Гагарина, Егор Яковлев привез трофей в столицу Крыма, где похоронен его отец

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Егор Яковлев (слева)

Егор Яковлев (слева)

© Сергей Павлив

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июня. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Сезон-2017/18 чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет самым тяжелым для санкт-петербургского СКА. Такое мнение ТАСС высказал защитник команды Егор Яковлев.

В минувшем сезоне СКА во второй раз стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале магнитогорский "Металлург". Ранее СКА выиграл трофей в 2015 году.

"Каждый сезон для нас непростой, а постчемпионский сезон будет самым тяжелым. Мы находимся под пристальным вниманием и прессы, и болельщиков. Но я думаю, что мы справимся. У нас хорошие тренеры, думаю, что все будет хорошо", - сказал он.

Яковлев также сообщил, что не знает, будет ли он продлевать контракт с питерским клубом, который истекает в следующем году. "Не знаю, есть контракт еще на год. А там будет видно, посмотрим", - сказал он.

На вопрос, поступают ли ему предложения от клубов Национальной хоккейной лиги, он ответил, что пока нет ничего конкретного. "На данный момент я игрок СКА, все мои мысли связаны с этой командой", - подчеркнул он.

"Благодарен отцу, приведшему меня в хоккей"

Яковлев привез Кубок Гагарина в столицу Крыма. С сезона-2011/12 принято решение о том, что каждый из хоккеистов, завоевавший кубок, имеет право взять его к себе домой.

"Для меня Крым - вторая родина, здесь похоронен мой отец. В поселке Новый Свет под Судаком живут мои бабушка и тетя. Отец привел меня в хоккей, я за этому ему благодарен. Ему было бы приятно увидеть сына с кубком, поэтому я его сюда привез", - сообщил он.

Глава муниципального образования - председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев, который также присутствовал на церемонии прибытия кубка, отметил, что для крымской столицы это знаковое событие.

"Симферополь можно сейчас назвать бурно развивающейся столицей хоккея в Крыму. За три последних года удалось создать условия для детей для занятия этим видом спорта. Поэтому для детворы, которая и болеет, и занимается хоккеем очень важно общение с Егором Яковлевым, который для них является примером для подражания", - сказал он.

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