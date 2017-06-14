Задолженность ФК "Динамо" перед Eflen Constructions Ltd. существенно снижена

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Задолженность московского футбольного клуба "Динамо" перед кипрской компанией Eflen Constructions Ltd. существенно снижена, одобрен меморандум, который впоследствии позволит команде участвовать в еврокубках. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо", которому принадлежит контрольный пакет акций ФК "Динамо".

Заседание президиума ВФСО "Динамо" состоялось в среду в Москве. Как отмечается, президиум одобрил трехсторонний меморандум о намерениях между ВФСО "Динамо", ФК "Динамо" и Eflen Constructions Ltd.

"В результате проведенной руководством центрального совета ВФСО "Динамо" серии переговоров достигнута договоренность о существенном снижении суммы долга. В соответствии с меморандумом предусматривается погашение задолженности футбольного клуба "Динамо" перед Eflen Constructions путем передачи обществом "Динамо" компании 17,3% участия в уставном капитале ЗАО "УК "Динамо". Совершение сделок по вышеуказанному меморандуму ликвидирует долговую нагрузку футбольного клуба, что позволит ему участвовать в европейских кубках. Кроме этого улучшится инвестиционная и спонсорская привлекательность ФК "Динамо", - говорится на официальном сайте ВФСО "Динамо".

В сезоне-2014/15 финансовая деятельность "Динамо" вызвала беспокойство у Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В отношении клуба было открыто расследование, выявившее грубые нарушения правил финансового "фэйр-плей" УЕФА. 19 июня 2015 года было объявлено об исключении "Динамо" из числа участников Лиги Европы сезона-2015/16, куда команда вышла благодаря четвертому месту в чемпионате России.

Осенью 2016 года общий долг московского "Динамо" составлял около 13 млрд рублей. В феврале стало известно, что единственная задолженность, которая осталась у "Динамо", - это непогашенный кредит перед кипрской компанией Eflen Constructions, а остальные были ликвидированы за счет продажи принадлежавших клубу нежилых помещений, парковочных мест, входивших в строящийся комплекс "ВТБ Арена парк".

"Динамо" покинуло Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) по итогам сезона-2015/16. В чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ) бело-голубые заняли первое место, вернувшись в элиту.