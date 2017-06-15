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Бейсбольный матч между законодателями в США состоится, несмотря на ЧП

Спорт
15 июня, 2:15 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Тренировка команды республиканцев в ближнем пригороде Вашингтона была сорвана вооруженным нападением, однако, как теперь подтверждено, матч на стадионе клуба Washington Nationals состоится

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ВАШИНГТОН, 15 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Традиционный бейсбольный матч между работающими в Конгрессе США республиканцами и демократами состоится в четверг вечером, как и было заранее запланировано. По сообщению сетевого издания Washington Freebeacon, спикер Палаты представителей Конгресса Пол Райан объявил об этом в среду под бурные аплодисменты коллег-законодателей.

На фоне ЧП

Овации объяснялись тем, что с раннего утра в среду предматчевая тренировка республиканцев в ближнем пригороде Вашингтона - Александрии (штат Вирджиния) была сорвана вооруженным нападением. Некий Джеймс Ходжкинсон открыл по ее участникам огонь из автомата, ранил конгрессмена Стивена Скалиса и еще по меньшей мере четырех человек. Ответным огнем полиции он был ранен и позднее скончался в больнице. Инцидент повлек за собой усиление охраны столичных государственных учреждений и изменение рабочего расписания должностных лиц, включая президента страны.

Однако, как теперь подтверждено, матч на стадионе клуба Washington Nationals все же состоится. В нем, согласно публикации, намерены принять участие более полусотни законодателей от обеих партий. Президент страны Дональд Трамп присутствовать не предполагает, но это и не планировалось.

Давняя традиция

Традиция бейсбольных сражений между командами партийных фракций в Конгрессе родилась еще в 1909 году и поддерживалась почти ежегодно с длительными перерывами лишь в 1920-1925 гг. и 1934-1944 гг. Известны результаты 82 матчей: в 42 победили республиканцы, в 39 - демократы. Одна встреча закончилась вничью.

Сбор от продажи билетов по традиции направляется на благотворительные цели. По словам издания, за последние годы он в совокупности составил около $600 тысяч. Предполагается, что в нынешнем году часть сбора пойдет на оказание помощи пострадавшим в результате ЧП, включая сотрудников службы охраны Конгресса.

Предстоящая игра уже активно обсуждается в социальных сетях. Многие американцы пишут, что в сложившейся ситуации законодателям следует отказаться от деления на команды по партийному признаку, а объединиться всем вместе и сыграть смешанными составами.

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