Как пройти на стадион: что нужно знать обладателям билетов на матчи Кубка конфедераций

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Организаторы Кубка конфедераций и принимающие города сделали все, чтобы болельщики и гости турнира могли максимально быстро и комфортно добраться до стадионов.
Матчи в Москве:
18 июня, 21:00. Камерун — Чили.
21 июня, 18:00. Португалия — Россия.
25 июня, 18:00. Чили — Австралия.
2 июля, 15:00. Матч за 3-е место.
Матчи в Санкт-Петербурге:
17 июня, 18:00. Россия — Новая Зеландия (церемония открытия начнется в 16:00).
22 июня, 18:00. Камерун — Австралия.
24 июня, 18:00. Новая Зеландия — Португалия.
2 июля, 21:00. Финал (церемония открытия начнется в 19:00).
Матчи в Сочи:
19 июня, 18:00. Австралия — Германия.
21 июня, 21:00. Мексика — Новая Зеландия.
25 июня, 18:00. Германия — Камерун.
29 июня, 21:00. Полуфинал.
Матчи в Казани:
18 июня, 18:00. Португалия — Мексика.
22 июня, 21:00. Германия — Чили.
24 июня, 18:00. Мексика — Россия.
28 июня, 21:00. Полуфинал.