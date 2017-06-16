Как пройти на стадион: что нужно знать обладателям билетов на матчи Кубка конфедераций

Организаторы Кубка конфедераций и принимающие города сделали все, чтобы болельщики и гости турнира могли максимально быстро и комфортно добраться до стадионов.

1 Москва. Стадион "Спартак" Ближайшие к стадиону станции метро "Спартак" и "Тушинская" расположены в шаговой доступности от арены.

В дни Кубка конфедераций бесплатным будет проезд на 18 маршрутах, которые связывают крупные транспортно-пересадочные узлы и обеспечивают доступность стадиона "Спартак" — это трамвай 6, троллейбус 70, автобусы 38, 122, 158, 248, 266, 611, 631, 899, 904, 904к, 91, м9, м10, Т39, Б.

Также организованы два экспрессных маршрута до стадиона — от аэропорта Шереметьево и станции метро "Аэропорт".

С 17 июня будет введена в действие временная выделенная полоса на Волоколамском шоссе (от канала имени Москвы до Ленинградского шоссе), рядом с которым расположен стадион. Пользоваться будет открыта для общественного транспорта а также автомобилей аккредитованных компаний, задействованных в обслуживании участников и гостей турнира.

В дни проведения матчей будут курсировать 27 дополнительных ночных аэроэкспрессов в четыре аэропорта. Для бесплатного проезда и прохода через турникеты на вход и выход зрителям нужно оформить в кассах специальные билеты.

Стоимость разовой поездки в метро и наземном транспорте – 55 рублей. Действует множество тарифов, исходя из количества поездок. Матчи в Москве: 18 июня, 21:00. Камерун — Чили.

21 июня, 18:00. Португалия — Россия.

25 июня, 18:00. Чили — Австралия.

2 июля, 15:00. Матч за 3-е место. 2 Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург Арена" Ближайшие к стадиону станции метро — "Крестовский остров", "Чкаловская", "Петроградская", "Выборгская" (от трех последних идут шаттлы к автостоянкам на Крестовском острове). От станций метро "Старая Деревня" и "Черная речка" до Яхтенного моста, который ведет на Крестовский остров, ходят специальные трамваи.

Специально к Кубку конфедераций организованы маршруты автобусов (39Э, 43, 49, 128, 158) и трамваев (19, 48). Они соединяют аэропорты и вокзалы с центром города и местом проведения матчей. Для владельцев билетов и аккредитаций проезд на них в дни матчей будет бесплатным.

Также болельщики смогут пользоваться бесплатным проездом в пригородных поездах Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

В дни матчей болельщики и аккредитованные лица смогут бесплатно пользоваться шаттлами по трем специальным маршрутам: от аэропорта Пулково до площади Восстания, от площади Восстания до автостоянки "Крестовский остров", от аэропорта Пулково до Северной дороги на Крестовском острове.

Стоимость разовой поездки в метро – 42 рубля, в наземном транспорте (автобус, трамваи, троллейбусы) – 40 рублей. Действует множество тарифов, включающих несколько видов транспорта (на 90 минут и на несколько суток – вся информация на станциях метро в картинках) – стоимость поездки становится дешевле. Матчи в Санкт-Петербурге: 17 июня, 18:00. Россия — Новая Зеландия (церемония открытия начнется в 16:00).

22 июня, 18:00. Камерун — Австралия.

24 июня, 18:00. Новая Зеландия — Португалия.

2 июля, 21:00. Финал (церемония открытия начнется в 19:00). 3 Сочи. Стадион "Фишт" От вокзала Сочи к стадиону "Фишт" болельщики могут добраться на электропоездах и автобусных маршрутах № 57, 57к, 100, 124с, 125с, 135. Количество "Ласточек" и рейсовых автобусов в дни турнира будет увеличено.

В пиковые часы интервал их движения составит 5 минут, увеличится и режим работы. В дни матчей общественный транспорт будет ходить до полуночи.

Также болельщики смогут воспользоваться услугами дополнительных автобусов, отмеченных латинской буквой "S".

При наличии билета на игру и паспорта болельщика в дни матчей проезд до стадиона "Фишт" и обратно на электричках и автобусных маршрутах спортивных соревнований будет бесплатным. Эти автобусы будут маркированы специальным знаком.

Стоимость проезда в общественном транспорте в Сочи: по Центральному району (от вокзала Сочи до остановки "Мацеста") 19 рублей, от вокзала Сочи до ж/д вокзала "Адлер" и аэропорта — 50 рублей. Такси из центра Сочи в аэропорт обойдется примерно в 2–2,5 тыс. рублей. Из аэропорта к месту проведения матчей — 500–1000 рублей.

Въезд частного автотранспорта в Олимпийский парк и на прилегающею к нему территорию с 17 по 30 июня будет ограничен. Автомобиль можно оставить на перехватывающих парковках (четыре в районе ж/д вокзала "Сочи", одна в районе ж/д платформы "Мацеста", две в районе ж/д вокзала "Адлер"), общая вместимость которых рассчитана на 1700 мест. Матчи в Сочи: 19 июня, 18:00. Австралия — Германия.

21 июня, 21:00. Мексика — Новая Зеландия.

25 июня, 18:00. Германия — Камерун.

29 июня, 21:00. Полуфинал. 4 Казань. Стадион "Казань Арена" До остановок общественного транспорта вблизи стадиона "Казань Арена" из разных районов города ходят следующие маршруты: автобусы (1, 7, 10а, 18, 33, 35, 35а, 36, 44, 45, 46, 49, 55, 60, 62, 76), троллейбус (7), трамваи (5, 6).

Бесплатный проезд будет действовать на всех видах общественного транспорта при предъявлении билета на матч на текущий день и паспорта болельщика.

Всем обладателям билетов предоставляется право бесплатного проезда по железнодорожному маршруту Аэропорт — ж/д вокзал "Казань-1" — Аэропорт. В дни матчей поезда отходят от аэропорта начиная с 1:40 до 23:20 практически каждый час, время в пути — около 30 минут.

В дни матчей от железнодорожного вокзала "Казань-1" до стадиона будет следовать специальный автобусный маршрут TS-1, который начнет работу за 4 часа до начала матча. После окончания матча автобусы с интервалом в 5 минут отправляются от остановки "Стадион "Казань-Арена" до остановок "Ст. метро Козья слобода", "Дворец спорта".

Поездка на такси от железнодорожного вокзала "Казань-1" до стадиона "Казань-Арена" будет стоить примерно 150 рублей, а от железнодорожного вокзала "Казань-2" до стадиона — 125 рублей. Стоимость поездки на такси от аэропорта до стадиона — примерно 500 рублей.

Во время матчей в Казани будут задействованы восемь перехватывающих парковок, общая емкость которых составит 11 430 машино-мест. Матчи в Казани: 18 июня, 18:00. Португалия — Мексика.

22 июня, 21:00. Германия — Чили.

24 июня, 18:00. Мексика — Россия.

28 июня, 21:00. Полуфинал.