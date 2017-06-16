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Как пройти на стадион: что нужно знать обладателям билетов на матчи Кубка конфедераций

Спорт
16 июня, 8:45 UTC+3

Информация о вариантах проезда, специально созданных маршрутах и правилах бесплатного перемещения для болельщиков — в материале ТАСС

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Стадион "Открытие Арена", на котором пройдут московские матчи Кубка конфидераций

Стадион "Спартак", на котором пройдут московские матчи Кубка конфидераций

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Организаторы Кубка конфедераций и принимающие города сделали все, чтобы болельщики и гости турнира могли максимально быстро и комфортно добраться до стадионов. 

1
Москва. Стадион "Спартак"
  • Ближайшие к стадиону станции метро "Спартак" и "Тушинская" расположены в шаговой доступности от арены.
  • В дни Кубка конфедераций бесплатным будет проезд на 18 маршрутах, которые связывают крупные транспортно-пересадочные узлы и обеспечивают доступность стадиона "Спартак" — это трамвай 6, троллейбус 70, автобусы 38, 122, 158, 248, 266, 611, 631, 899, 904, 904к, 91, м9, м10, Т39, Б.
  • Также организованы два экспрессных маршрута до стадиона — от аэропорта Шереметьево и станции метро "Аэропорт".
  • С 17 июня будет введена в действие временная выделенная полоса на Волоколамском шоссе (от канала имени Москвы до Ленинградского шоссе), рядом с которым расположен стадион. Пользоваться будет открыта для общественного транспорта а также автомобилей аккредитованных компаний, задействованных в обслуживании участников и гостей турнира.
  • В дни проведения матчей будут курсировать 27 дополнительных ночных аэроэкспрессов в четыре аэропорта. Для бесплатного проезда и прохода через турникеты на вход и выход зрителям нужно оформить в кассах специальные билеты.
  • Стоимость разовой поездки в метро и наземном транспорте – 55 рублей. Действует множество тарифов, исходя из количества поездок. 

Матчи в Москве:

18 июня, 21:00. Камерун — Чили.
21 июня, 18:00. Португалия — Россия.
25 июня, 18:00. Чили — Австралия.
2 июля, 15:00. Матч за 3-е место.

2
Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург Арена"
  • Ближайшие к стадиону станции метро — "Крестовский остров", "Чкаловская", "Петроградская", "Выборгская" (от трех последних идут шаттлы к автостоянкам на Крестовском острове). От станций метро "Старая Деревня" и "Черная речка" до Яхтенного моста, который ведет на Крестовский остров, ходят специальные трамваи.
  • Специально к Кубку конфедераций организованы маршруты автобусов (39Э, 43, 49, 128, 158) и трамваев (19, 48). Они соединяют аэропорты и вокзалы с центром города и местом проведения матчей. Для владельцев билетов и аккредитаций проезд на них в дни матчей будет бесплатным.
  • Также болельщики смогут пользоваться бесплатным проездом в пригородных поездах Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
  • В дни матчей болельщики и аккредитованные лица смогут бесплатно пользоваться шаттлами по трем специальным маршрутам: от аэропорта Пулково до площади Восстания, от площади Восстания до автостоянки "Крестовский остров", от аэропорта Пулково до Северной дороги на Крестовском острове.
  • Стоимость разовой поездки в метро – 42 рубля, в наземном транспорте (автобус, трамваи, троллейбусы) – 40 рублей. Действует множество тарифов, включающих несколько видов транспорта (на 90 минут и на несколько суток – вся информация на станциях метро в картинках) – стоимость поездки становится дешевле. 

Матчи в Санкт-Петербурге:

17 июня, 18:00. Россия — Новая Зеландия (церемония открытия начнется в 16:00).
22 июня, 18:00. Камерун — Австралия.
24 июня, 18:00. Новая Зеландия — Португалия.
2 июля, 21:00. Финал (церемония открытия начнется в 19:00).

3
Сочи. Стадион "Фишт"
  • От вокзала Сочи к стадиону "Фишт" болельщики могут добраться на электропоездах и автобусных маршрутах № 57, 57к, 100, 124с, 125с, 135. Количество "Ласточек" и рейсовых автобусов в дни турнира будет увеличено.
  • В пиковые часы интервал их движения составит 5 минут, увеличится и режим работы. В дни матчей общественный транспорт будет ходить до полуночи. 
  • Также болельщики смогут воспользоваться услугами дополнительных автобусов, отмеченных латинской буквой "S".
  • При наличии билета на игру и паспорта болельщика в дни матчей проезд до стадиона "Фишт" и обратно на электричках и автобусных маршрутах спортивных соревнований будет бесплатным. Эти автобусы будут маркированы специальным знаком.
  • Стоимость проезда в общественном транспорте в Сочи: по Центральному району (от вокзала Сочи до остановки "Мацеста") 19 рублей, от вокзала Сочи до ж/д вокзала "Адлер" и аэропорта — 50 рублей. Такси из центра Сочи в аэропорт обойдется примерно в 2–2,5 тыс. рублей. Из аэропорта к месту проведения матчей — 500–1000 рублей.
  • Въезд частного автотранспорта в Олимпийский парк и на прилегающею к нему территорию с 17 по 30 июня будет ограничен. Автомобиль можно оставить на перехватывающих парковках (четыре в районе ж/д вокзала "Сочи", одна в районе ж/д платформы "Мацеста", две в районе ж/д вокзала "Адлер"), общая вместимость которых рассчитана на 1700 мест.

Матчи в Сочи:

19 июня, 18:00. Австралия — Германия.
21 июня, 21:00. Мексика — Новая Зеландия.
25 июня, 18:00. Германия — Камерун.
29 июня, 21:00. Полуфинал.

4
Казань. Стадион "Казань Арена"
  • До остановок общественного транспорта вблизи стадиона "Казань Арена" из разных районов города ходят следующие маршруты: автобусы (1, 7, 10а, 18, 33, 35, 35а, 36, 44, 45, 46, 49, 55, 60, 62, 76), троллейбус (7), трамваи (5, 6).
  • Бесплатный проезд будет действовать на всех видах общественного транспорта при предъявлении билета на матч на текущий день и паспорта болельщика.
  • Всем обладателям билетов предоставляется право бесплатного проезда по железнодорожному маршруту Аэропорт — ж/д вокзал "Казань-1" — Аэропорт. В дни матчей поезда отходят от аэропорта начиная с 1:40 до 23:20 практически каждый час, время в пути — около 30 минут.
  • В дни матчей от железнодорожного вокзала "Казань-1" до стадиона будет следовать специальный автобусный маршрут TS-1, который начнет работу за 4 часа до начала матча. После окончания матча автобусы с интервалом в 5 минут отправляются от остановки "Стадион "Казань-Арена" до остановок "Ст. метро Козья слобода", "Дворец спорта".
  • Поездка на такси от железнодорожного вокзала "Казань-1" до стадиона "Казань-Арена" будет стоить примерно 150 рублей, а от железнодорожного вокзала "Казань-2" до стадиона — 125 рублей. Стоимость поездки на такси от аэропорта до стадиона — примерно 500 рублей.
  • Во время матчей в Казани будут задействованы восемь перехватывающих парковок, общая емкость которых составит 11 430 машино-мест.

Матчи в Казани:

18 июня, 18:00. Португалия — Мексика.
22 июня, 21:00. Германия — Чили.
24 июня, 18:00. Мексика — Россия.
28 июня, 21:00. Полуфинал.

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