Бывший футболист "Зенита" Данни простился с петербургскими болельщиками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бывший футболист санкт-петербургского "Зенита" Мигель Данни попрощался с местными болельщиками команды. Об этом с места события передает корреспондент ТАСС.

Об уходе из "Зенита" португальский полузащитник объявил 5 июня. Встреча 33-летнего Данни с болельщиками сине-бело- голубых прошла в четверг на Манежной площади Санкт- Петербурга.

"Моим желанием было закончить карьеру в Петербурге, но это футбол, где нужно думать о будущем в хорошем смысле. Я очень рад, что нахожусь здесь, и знаю, что болельщики из других городов меня поддерживают. Все годы в "Зените" были полны эмоций, и я уезжаю в хорошими воспоминаниями, все болельщики останутся в моем сердце навсегда", - сказал Данни.

"Я надеюсь, что вы будете меня поддерживать в той стране, где я буду играть. Санкт-Петербург всегда будет моим домом. Всем большое спасибо", - добавил он.

Данни перешел в "Зенит" летом 2008 года из московского "Динамо" за рекордные на тот момент для российского футбола 30 млн евро. Он дебютировал за клуб в матче за Суперкубок УЕФА 2008 года с "Манчестер Юнайтед" (2:1), в котором забил победный мяч и был признан лучшим игроком встречи. Португалец провел за санкт-петербургскую команду в различных турнирах 251 матч, забив 68 мячей.

В составе "Зенита" Данни стал трехкратным чемпионом России (2010, 2012, 2015) и двукратным обладателем Кубка страны (2010, 2016). Полузащитник семь раз входил в список 33 лучших игроков Российской футбольной премьер-лиги по итогам сезона, в 2010 году Данни был признан футболистом года в России по версии еженедельника "Футбол". Также в его активе 38 матчей и четыре гола за сборную Португалии.