Россиянин Сиваков выиграл молодежную веломногодневку "Джиро д'Италия"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российский велогонщик Павел Сиваков, выступающий за американскую команду BMC Development Team, одержал победу в генеральной классификации молодежной многодневки "Джиро д'Италия", где выступают гонщики младше 23 лет.

На заключительном, седьмом этапе 19-летний спортсмен финишировал третьим, проиграв двум австралийцам Джею Хиндли и Лукасу Хэмилтону (оба из китайской команды Mitchelton - Scott). Сиваков, захвативший лидерство в общем зачете после третьего этапа, сумел отстоять первую позицию в генеральной классификации.

Ранее молодежная "Джиро д'Италия" называлась "Бэби Джиро". Гонка проводилась впервые с 2012 года. Сиваков стал первым россиянином в истории, который выиграл общий зачет молодежной "Джиро". Победа в этой многодневке покорялась многим советским велогонщикам: Сергею Воронину, Владимиру Волошину, Петру Угрюмову, Сергею Усламину, Александру Краснову, Дмитрию Конышеву и Андрею Тетерюку.