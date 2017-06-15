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Российский боец ММА Харитонов нокаутировал камерунца Сокуджу на первой минуте боя

Спорт
15 июня, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Россиянин нокаутировал соперника на первой минуте боя

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Сергей Харитонов

Сергей Харитонов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов одержал победу над камерунцем Тьерри Сокуджу на турнире в китайском Харбине в рамках организации М-1.

Харитонов нокаутировал соперника на первой минуте боя.

На счету 36-летнего Харитонова 26 побед (15 нокаутом и 9 сдачей соперника) и 6 поражений в смешанных единоборствах.

В китайском Харбине проходит турнир по ММА в рамках Российско-Китайского ЭКСПО.

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