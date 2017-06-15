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Фурсенко: Данни сделает РФПЛ сильнее, выступая за любой клуб лиги

Спорт
15 июня, 19:48 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В четверг 33-летний португалец попрощался в болельщиками на организованной в Санкт-Петербурге встрече

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Мигель Данни

Мигель Данни

© ФК "Зенит"/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) будет сильнее, если в ней останется бывший полузащитник "Зенита" Мигель Данни. Об этом журналистам заявил президент санкт- петербургского клуба Сергей Фурсенко.

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Мигель Данни

Бывший футболист "Зенита" Данни простился с петербургскими болельщиками

5 июня Данни объявил, что покинет "Зенит". В четверг 33-летний португалец попрощался в болельщиками на организованной в Санкт-Петербурге встрече.

"Пока не знаю, где он продолжит карьеру, но у него все впереди. Если он останется в российском чемпионате, я буду очень рад. Он несомненно усилит нашу лигу", - отметил президент клуба.

"Это большая для нас утрата, но строится новая команда, у тренерского штаба есть какие-то соображения. Мы все равно Данни никогда не забудем, он останется в нашем сердце", - сказал Фурсенко.

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Три золота и три травмы: Данни покинул "Зенит"

Данни перешел в "Зенит" летом 2008 года из московского "Динамо" за рекордные на тот момент для российского футбола 30 млн евро. Он дебютировал за клуб в матче за Суперкубок УЕФА 2008 года с "Манчестер Юнайтед" (2:1), в котором забил победный мяч и был признан лучшим игроком встречи. Португалец провел за санкт-петербургскую команду в различных турнирах 251 матч, забив 68 мячей.

В составе "Зенита" Данни стал трехкратным чемпионом России (2010, 2012, 2015) и двукратным обладателем Кубка страны (2010, 2016). Полузащитник семь раз входил в список 33 лучших игроков Российской футбольной премьер-лиги по итогам сезона, в 2010 году Данни был признан футболистом года в России по версии еженедельника "Футбол". Также в его активе 38 матчей и четыре гола за сборную Португалии.

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