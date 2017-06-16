Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Марадона перед стартом Кубка конфедераций озвучит послание о недопустимости дискриминации

Спорт
16 июня, 12:21 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Олег Кошелев

Ранее ФИФА представила трехступенчатую процедуру борьбы с проявлениями нетерпимости, которая будет применена на Кубке конфедераций в России

Поделиться
Материал из 1 страницы
Диего Марадона

Диего Марадона

© EPA/Ahmed AlFardan

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Марадона перед первым матчем Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге произнесет послание о недопустимости дискриминации в футболе. Об этом на пресс- конференции сообщила генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура.

"Мы сотрудничаем с игроками - например, с Кафу, чтобы пропагандировать мероприятия о недопущении дискриминации в футболе. Завтра мы услышим послание от Марадоны по этому поводу", - сказала Самура, отвечая на вопрос о мерах ФИФА по борьбе с проявлениями дискриминации в футболе.

Ранее ФИФА представила трехступенчатую процедуру борьбы с проявлениями нетерпимости, которая будет применена на Кубке конфедераций в России. В результате ее внедрения судьи получат право сначала останавливать матчи и запрашивать официальное объявление диктора по стадиону с требованием прекратить проявления нетерпимости. Затем у арбитра есть право прервать матч и сделать еще одно предупреждение, а если проявления нетерпимости продолжаются, судья может принять решение прекратить матч. Кроме того, на всех матчах турнира будут присутствовать наблюдатели по борьбе с дискриминацией.

Если в ходе матча произойдут инциденты, связанные с дискриминацией, собранные наблюдателями материалы будут переданы в дисциплинарный комитет ФИФА, который изучит их и при необходимости примет меры. Кроме того, наблюдатели на матчах помогут персоналу на стадионах справиться с проявлениями нетерпимости до и во время игры. Они будут поддерживать прямую связь с сотрудниками службы безопасности.

Матчи кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Медведев пожелал участникам Спартакиады учащихся России добиться успеха в спорте и жизни
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обратившаяся к Путину девушка с онкологией из Апатитов экстренно госпитализирована
2
Бойца Росгвардии ударили ножом в спину на акции 12 июня в Петербурге
3
В Днепропетровской области задержаны подозреваемые в убийстве Вороненкова
4
Меркель разделяет критику в отношение новых санкций США против РФ
5
Украинские радикалы угрожают полностью перекрыть поставки угля из РФ
6
Двое погибли, 12 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Ростовской области
7
Минстрой не планирует переезжать в "Москва-Сити"
Темы дня
Загрузка...
Реклама