Марадона перед стартом Кубка конфедераций озвучит послание о недопустимости дискриминации

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Марадона перед первым матчем Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге произнесет послание о недопустимости дискриминации в футболе. Об этом на пресс- конференции сообщила генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура.
"Мы сотрудничаем с игроками - например, с Кафу, чтобы пропагандировать мероприятия о недопущении дискриминации в футболе. Завтра мы услышим послание от Марадоны по этому поводу", - сказала Самура, отвечая на вопрос о мерах ФИФА по борьбе с проявлениями дискриминации в футболе.
Ранее ФИФА представила трехступенчатую процедуру борьбы с проявлениями нетерпимости, которая будет применена на Кубке конфедераций в России. В результате ее внедрения судьи получат право сначала останавливать матчи и запрашивать официальное объявление диктора по стадиону с требованием прекратить проявления нетерпимости. Затем у арбитра есть право прервать матч и сделать еще одно предупреждение, а если проявления нетерпимости продолжаются, судья может принять решение прекратить матч. Кроме того, на всех матчах турнира будут присутствовать наблюдатели по борьбе с дискриминацией.
Если в ходе матча произойдут инциденты, связанные с дискриминацией, собранные наблюдателями материалы будут переданы в дисциплинарный комитет ФИФА, который изучит их и при необходимости примет меры. Кроме того, наблюдатели на матчах помогут персоналу на стадионах справиться с проявлениями нетерпимости до и во время игры. Они будут поддерживать прямую связь с сотрудниками службы безопасности.
Матчи кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.