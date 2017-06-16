Пятикратный чемпион мира конькобежец Кулижников тренируется без ограничений

Явка на голосовании по программе реновации в Москве превысила 70%Общество 16 июня, 13:46
Море детей и вложений: как изменился "Артек" за три года в составе РоссииВ стране 16 июня, 13:43
Полиция задержала пьяного водителя, который вел пассажирский автобус из Башкирии на УралНовости Урала 16 июня, 13:42
Тренер: Легкоатлет Даниил Цыплаков может пропустить летний сезонСпорт 16 июня, 13:38
Банк России понизил ключевую ставку на 0,25 п. п., до 9%Экономика и бизнес 16 июня, 13:32
Сербский футболист Тошич сообщил, что 20 июня приедет на сбор ЦСКАСпорт 16 июня, 13:29
Травмированный голкипер Браво не собирается покидать расположение сборной ЧилиСпорт 16 июня, 13:28
Мутко: стадион "Санкт-Петербург" может перейти в управление ФК "Зенит" в августеСпорт 16 июня, 13:13
Аэропорт Шереметьево в январе-мае увеличил пассажиропоток на 17,4%Транспорт 16 июня, 13:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Лидер сборной России по конькобежному спорту, пятикратный чемпион мира Павел Кулижников тренируется без ограничений. Об этом ТАСС заявил тренер спринтерской группы сборной России Дмитрий Дорофеев.
Кулижников досрочно завершил сезон-2016/17, поскольку не успел должным образом восстановиться после травмы.
"Состояние Кулижникова? Могу сказать, что все в строю, все тренируются, а о состоянии ребят мы будем говорить по итогам подготовительного периода. Спортсмены работают в штатном режиме, без ограничений, серьезных проблем ни у кого нет", - заявил Дорофеев.
По словам специалиста, первый ледовый сбор российских спринтеров пройдет в июле. "Сейчас мы находимся под Минском, проводим сбор, направленный на общую физическую подготовку. Дальше у нас ледовый сбор в Херенвене со 2 по 17 июля. После него команда снова возвращается к ОФП, а завершение подготовительного этапа у нас пройдет в Калгари в конце августа - начале сентября", - сказал Дорофеев.