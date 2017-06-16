Пятикратный чемпион мира конькобежец Кулижников тренируется без ограничений

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Лидер сборной России по конькобежному спорту, пятикратный чемпион мира Павел Кулижников тренируется без ограничений. Об этом ТАСС заявил тренер спринтерской группы сборной России Дмитрий Дорофеев.

Кулижников досрочно завершил сезон-2016/17, поскольку не успел должным образом восстановиться после травмы.

"Состояние Кулижникова? Могу сказать, что все в строю, все тренируются, а о состоянии ребят мы будем говорить по итогам подготовительного периода. Спортсмены работают в штатном режиме, без ограничений, серьезных проблем ни у кого нет", - заявил Дорофеев.

По словам специалиста, первый ледовый сбор российских спринтеров пройдет в июле. "Сейчас мы находимся под Минском, проводим сбор, направленный на общую физическую подготовку. Дальше у нас ледовый сбор в Херенвене со 2 по 17 июля. После него команда снова возвращается к ОФП, а завершение подготовительного этапа у нас пройдет в Калгари в конце августа - начале сентября", - сказал Дорофеев.