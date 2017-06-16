"ВКонтакте" запустила ленту с новостями о Кубке конфедераций

Фан-зона Кубка конфедераций в Петербурге встретит гостей фитнес-разминкой и мини-футболомКубок конфедераций-2017 16 июня, 16:45
"ВКонтакте" запустила ленту с новостями о Кубке конфедерацийСпорт 16 июня, 16:35
Арум: российский боксер Ковалев подходит к бою с Уордом фаворитомСпорт 16 июня, 16:35
СК возбудил дело на экспертов, заявивших об опьянении 6-летнего ребенка, погибшего в ДТППроисшествия 16 июня, 16:20
Черчесов: сыграть за сборную России на Кубке конфедераций - привилегия для футболистовСпорт 16 июня, 16:16
СМИ: "Реал" убеждает Роналду не покидать клуб из-за обвинений в неуплате налоговСпорт 16 июня, 16:11
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"Международная панорама 16 июня, 16:08
Вузы Среднего Урала и Китая увеличивают студенческий и преподавательский обменНовости партнеров 16 июня, 16:08
Большой порт Петербург по итогам января-мая лидирует по контейнерообороту среди портов РФТранспорт 16 июня, 16:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" запустила новостную ленту с записями о Кубке конфедераций 2017 года, который пройдет в России. Об этом сообщается в пресс-релизе "ВКонтакте".
Любой пользователь социальной сети может включить специальную вкладку, где на протяжении всего турнира будут собираться новости и фоторепортажи, интервью и аналитические статьи от ведущих спортивных изданий и официального сообщества Международной федерации футбола (ФИФА). В информационном блоке над футбольной лентой, доступной на сайте и в мобильных приложениях, будет отображаться счет текущих и прошедших матчей, а также анонсы будущих поединков.
Для подключения футбольной ленты нужно перейти по ссылке. Пользователи "ВКонтакте", которые интересуются спортом и подписаны на тематические сообщества, получат уведомление о запуске ленты.
"ВКонтакте" регулярно запускает эксклюзивные спортивные проекты для своих пользователей. В 2016 году любители спорта следили за чемпионатом мира по хоккею и XXXI летними Олимпийскими играми с помощью специального раздела в новостной ленте. Кроме того, о ключевых спортивных событиях рассказывает внутреннее издание VK Sport.
"ВКонтакте" - крупнейшая европейская социальная сеть. Каждый месяц ресурс посещают свыше 95 млн пользователей, а количество пользователей на мобильных устройствах достигает 78 млн человек. Активная аудитория встроенного мессенджера "ВКонтакте" составляет 82 млн ежемесячно.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Турнир откроется матчем сборных России и Новой Зеландии на стадионе "Санкт-Петербург" 17 июня. Участие в соревнованиях примут действующие победители континентальных и мирового чемпионатов, а также команда-хозяйка предстоящего чемпионата мира.