"ВКонтакте" запустила ленту с новостями о Кубке конфедераций

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" запустила новостную ленту с записями о Кубке конфедераций 2017 года, который пройдет в России. Об этом сообщается в пресс-релизе "ВКонтакте".

Любой пользователь социальной сети может включить специальную вкладку, где на протяжении всего турнира будут собираться новости и фоторепортажи, интервью и аналитические статьи от ведущих спортивных изданий и официального сообщества Международной федерации футбола (ФИФА). В информационном блоке над футбольной лентой, доступной на сайте и в мобильных приложениях, будет отображаться счет текущих и прошедших матчей, а также анонсы будущих поединков.

Для подключения футбольной ленты нужно перейти по ссылке. Пользователи "ВКонтакте", которые интересуются спортом и подписаны на тематические сообщества, получат уведомление о запуске ленты.

"ВКонтакте" регулярно запускает эксклюзивные спортивные проекты для своих пользователей. В 2016 году любители спорта следили за чемпионатом мира по хоккею и XXXI летними Олимпийскими играми с помощью специального раздела в новостной ленте. Кроме того, о ключевых спортивных событиях рассказывает внутреннее издание VK Sport.

"ВКонтакте" - крупнейшая европейская социальная сеть. Каждый месяц ресурс посещают свыше 95 млн пользователей, а количество пользователей на мобильных устройствах достигает 78 млн человек. Активная аудитория встроенного мессенджера "ВКонтакте" составляет 82 млн ежемесячно.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Турнир откроется матчем сборных России и Новой Зеландии на стадионе "Санкт-Петербург" 17 июня. Участие в соревнованиях примут действующие победители континентальных и мирового чемпионатов, а также команда-хозяйка предстоящего чемпионата мира.