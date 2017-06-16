Фан-зона Кубка конфедераций в Петербурге встретит гостей фитнес-разминкой и мини-футболом

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Фан-зона Кубка конфедераций на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге Host city fan zone встретит первых гостей фитнес-разминкой и мини-футболом. Об этом сообщила пресс-служба организаторов интерактивной программы зоны корпорации PMI.
"В первый день, 17 июня, жителей и гостей города ждет официальное знакомство с площадкой и своеобразная экскурсия по территории, которую проведут шоумен Алан Тхапсаев и телекомментатор и журналист Владимир Столяров (именно они и будут ведущими на все 16 дней турнира). В первой половине дня посетителей ждут интерактивные развлекательные программы, фитнес-разминка, турниры по мини-футболу и множество других активностей", - говорится в сообщении.
Как рассказал журналистам президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн, посетителей ждут не только спортивные развлечения. "Здесь будут не только спортивные активности - мы наполним фан-зону музыкальными концертами, чтобы люди были здесь не только во время матчей, а с утра до вечера. Здесь будут многие звезды, пока не хотел бы говорить кто", - сказал он.
Как уточнили в пресс-службе, на Конюшенной площади будут организованы выставка футбольной атрибутики, музыкальное шоу с барабанами и электровиолончелью, запланировано выступление вокально-инструментального ансамбля "Пролетарское танго".
Фан-зона на Конюшенной площади будет работать во все дни Кубка конфедераций для всех посетителей бесплатно. На площади уже организовывали фан-зону на период чемпионата мира по хоккею в 2016 году. Власти города также надеются, что на этой же территории будет организована фан-зона на время чемпионата мира по футболу в 2018 году.
В субботу, 17 июня, на стадионе "Санкт-Петербург" состоится первая встреча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии. Также в группе А сыграют команды Португалии и Мексики. В группе В выступят команды Германии, Австралии, Камеруна и Чили. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.