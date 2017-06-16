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CAS отклонил апелляцию российского боксера Алояна на лишение серебра ОИ-2016

Спорт
16 июня, 19:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

CAS 8 декабря прошлого года лишил Алояна серебряной медали Олимпийских игр 2016 года за употребление допинга

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Миша Алоян

Миша Алоян

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российского боксера Михаила Алояна на лишение серебряной медали Олимпийских игр в Рио-де- Жанейро. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

Слушания по этому делу состоялись 9 мая. CAS оставил в силе решение аннулировать результаты Алояна на Олимпиаде 2016 года, где он завоевал серебро в весовой категории до 52 кг. 

CAS 8 декабря прошлого года лишил Алояна серебряной медали Олимпийских игр 2016 года за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан. 30 декабря спортсмен подал апелляцию.

Алоян является бронзовым призером Олимпиады в Лондоне, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы.

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