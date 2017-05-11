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Тренер: боксер Алоян ставит задачу отобраться на Олимпиаду-2020

Спорт
11 мая, 21:03 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Алоян является обладателем бронзы Игр-2012 в Лондоне

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Михаил Алоян

Михаил Алоян

© Валерий Шарифулин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Михаил Алоян готовится к отбору в российскую команду на Олимпиаду-2020 в Токио. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.

Алоян в четверг дебютировал на профессиональном ринге. В 10-раундовом поединке в весовой категории до 52,16 кг в Кемерове он выиграл у никарагуанца Ядера Кардосы по очкам.

"Планы сейчас - подготовиться к Олимпиаде. Между Международной ассоциацией бокса и Всемирной боксерской ассоциацией есть договоренность, что чемпион отбирается на Олимпиаду при желании. Но мы будем смотреть, через какое соревнование отбираться", - сказал Кравцов.

Алоян является обладателем бронзы Игр-2012 в Лондоне. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро россиянин стал серебряным призером, однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне 8 декабря прошлого года лишил россиянина награды за употребление допинга. 30 декабря спортсмен подал апелляцию.

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