Тренер: боксер Алоян ставит задачу отобраться на Олимпиаду-2020

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Михаил Алоян готовится к отбору в российскую команду на Олимпиаду-2020 в Токио. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.

Алоян в четверг дебютировал на профессиональном ринге. В 10-раундовом поединке в весовой категории до 52,16 кг в Кемерове он выиграл у никарагуанца Ядера Кардосы по очкам.

"Планы сейчас - подготовиться к Олимпиаде. Между Международной ассоциацией бокса и Всемирной боксерской ассоциацией есть договоренность, что чемпион отбирается на Олимпиаду при желании. Но мы будем смотреть, через какое соревнование отбираться", - сказал Кравцов.

Алоян является обладателем бронзы Игр-2012 в Лондоне. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро россиянин стал серебряным призером, однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне 8 декабря прошлого года лишил россиянина награды за употребление допинга. 30 декабря спортсмен подал апелляцию.