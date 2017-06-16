Marca: Роналду сообщил партнерам по сборной Португалии, что покинет "Реал"

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду сообщил своим партнерам по национальной команде, что принял решение уйти из мадридского "Реала". Об этом сообщает испанское издание Marca.
"Я ухожу из "Реала", я так решил. Назад пути нет", - приводит газета слова футболиста.
Ранее португальское издание A Bola сообщило, что 32-летний форвард сообщил руководству "королевского" клуба о желании уйти. Отмечалось, что решение было принято после того, как испанская прокуратура предъявила Роналду обвинения в неуплате налогов на сумму в €14,7 млн. Футболисту может грозить тюремное заключение сроком на пять лет.
Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из английского "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.