Минспорт утвердит "Стратегию развития футбола в РФ до 2030 года" в ближайшее время

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Министерство спорта утвердит "Стратегию развития футбола в Российской Федерации до 2030 года", принятую 8 апреля нынешнего года на конференции Российского футбольного союза (РФС), в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Павел Колобков.
"Думаю, это может произойти в ближайшее время, через неделю-две. Может быть, даже на днях, но точно не дольше месяца. Вообще по закону программа развития - это задача федерации, она не изменится. Будет утверждена в соответствии с нашими правилами, но все параметры останутся те же, которые были в программе, утвержденной на конференции РФС", - сказал Колобков.
"Стратегия-2030" была разработана в соответствии с поручениями президента РФ по итогам совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018", которое состоялось 8 декабря 2015 года. "Стратегия-2030" является логическим продолжением "Стратегии развития футбола в РФ на 2006-2016 годы" и учитывает концепцию, которая была заложена в "Стратегии развития футбола в РФ на период до 2020 года", утвержденной 26 апреля 2014 года.