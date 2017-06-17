Новое руководство ХК "Динамо" сообщило игрокам, что содержать фарм-клуб нецелесообразно

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МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новое руководство хоккейного "Динамо" сообщило игрокам об отсутствии целесообразности содержания фарм-клуба из Балашихи. Об этом журналистам сообщил капитан основной команды Алексей Терещенко.
Балашихинское "Динамо" стало чемпионом Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) прошедшего сезона.
"Мы встречались с руководством, и нам сказали, что нет целесообразности вторую команду содержать", - сказал Терещенко.
Капитан балашихинского "Динамо" Андрей Бирюков сообщил, что игроки команды не получили премиальных за сезон. "Нам никто ничего не говорил. На связь не выходили", - отметил игрок.
По словам Терещенко, новое руководство сообщило игрокам "Динамо", что они не решают вопрос по долгам предыдущего менеджмента. "Вы разрывайте контракты и подписывайте договор на новых условиях. То есть это прерогатива главного тренера, кто ему нужен, а кто нет. Поэтому в новый клуб не все попадут", - подчеркнул он.