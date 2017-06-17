Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новое руководство ХК "Динамо" сообщило игрокам, что содержать фарм-клуб нецелесообразно

Спорт
17 июня, 15:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Об этом сообщил капитан основной команды после встречи с представителями ВФСО

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новое руководство хоккейного "Динамо" сообщило игрокам об отсутствии целесообразности содержания фарм-клуба из Балашихи. Об этом журналистам сообщил капитан основной команды Алексей Терещенко.

Балашихинское "Динамо" стало чемпионом Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) прошедшего сезона.

"Мы встречались с руководством, и нам сказали, что нет целесообразности вторую команду содержать", - сказал Терещенко.

Капитан балашихинского "Динамо" Андрей Бирюков сообщил, что игроки команды не получили премиальных за сезон. "Нам никто ничего не говорил. На связь не выходили", - отметил игрок.

По словам Терещенко, новое руководство сообщило игрокам "Динамо", что они не решают вопрос по долгам предыдущего менеджмента. "Вы разрывайте контракты и подписывайте договор на новых условиях. То есть это прерогатива главного тренера, кто ему нужен, а кто нет. Поэтому в новый клуб не все попадут", - подчеркнул он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Медведев пожелал участникам Спартакиады учащихся России добиться успеха в спорте и жизни
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: США никогда не раскроют данные о MH17, противоречащие версии о вине ополченцев
2
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
3
Умер депутат Госдумы от Саратовской области Олег Грищенко
4
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
5
Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном у берегов Японии
6
Порошенко отменил "закон Савченко"
7
В Баренцевом создадут четыре искусственных острова для строительства морских сооружений
Темы дня
Загрузка...
Реклама