ВФСО: ХК "Динамо" не будет испытывать проблем с комплектованием состава

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. ООО "Хоккейный клуб "Динамо" не будет испытывать проблем с комплектованием состава на новый сезон. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Эржена Ищенко.

Ранее форвард АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо" Алексей Терещенко заявил, что не будет выступать за ООО "Хоккейный клуб "Динамо" пока не будут погашены долги по заработной плате в АНО.

"В настоящее время идет комплектование команды, переговоры ведутся с игроками строго индивидуально, условия контрактов обсуждаются. Главный тренер клуба Владимир Воробьев подтверждает, что к началу сезона команда подойдет полностью готовой. У клуба не возникнет проблем с комплектованием состава", - сказала Ищенко.

5 июня ООО "Хоккейный клуб "Динамо", являющееся структурой ВФСО "Динамо", подало документы на участие в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, ООО не является правопреемником АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо", которое имеет долги на сумму около 2 млрд рублей (задолженность по зарплате игрокам за несколько месяцев составляет около 800 млн рублей), и не собирается погашать эту сумму.

В среду президиум ВФСО одобрил, а КХЛ подтвердила участие "Динамо" в следующем сезоне.