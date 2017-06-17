В новое "Динамо" попадут не все: хоккеисты отказываются играть до погашения долгов

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты "Динамо" открыто заявили, что им не выплачивается заработная плата на протяжении трех месяцев. Игроки отказываются играть за клуб, который в новом сезоне будет представлять новое юридическое лицо - ООО "Хоккейный клуб "Динамо", пока им не погасят задолженность.

Долги перед командой имеет предыдущее руководство - АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо". Заявку на участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подало именно ООО "Динамо" - структура Всероссийского физкультурно- спортивного общества (ВФСО) "Динамо".

КХЛ эту заявку подтвердила. Представители новой структуры сообщили, что не планируют погашать долги предыдущего менеджмента. Эту информацию подтвердил капитан команды Алексей Терещенко. "Нам сказали, что эти вопросы не к ним", - сообщил он на встрече с журналистами.

С Чернышенко связаться не удалось

Терещенко сообщил, что хоккеистов клуба вынуждают расторгнуть действующие контракты и заключить новые, которые могут быть составлены на иных условиях. "В новый клуб не все попадут. Это прерогатива главного тренера - кто ему нужен, а кто нет. На улице может оказаться вся структура "Динамо" в составе более тысячи человек, это не только игроки, но и персонал", - подчеркнул он.

Капитан рассказал, что не собирается играть за команду до тех пор, пока игрокам не выплатят долги. "Мы хотим, чтобы нами занимался адвокат. Предоставили ему документы. Будем думать, что делать дальше", - добавил Терещенко.

Терещенко заявил, что предпринимал попытки поговорить с руководством КХЛ, но но сделать этого не удалось. "Пытался встретиться с Дмитрием Чернышенко (президент КХЛ), вчера звонил ему последний раз. Мне сказали, что у него очень плотный график, а с понедельника он в отпуске", - добавил игрок.

От встречи с Федоровым ожидали большего

Хоккеисты "Динамо" общались с новым руководством клуба, которое представляли генеральный директор, заместитель председателя ВФСО "Динамо" Сергей Федоров.

"От встречи ожидали большего, но интереса никакого не увидели. Конкретно я спросил: "Вы хотите увидеть клуб в КХЛ в связи с этой обстановкой?". Он сказал: "Да", - сообщил вратарь команды Александр Еременко.

По словам Терещенко, новое руководство заявило об отсутствии целесообразности в дальнейшем существовании действующего чемпиона Высшей хоккейной лиги - "Динамо" из Балашихи, хоккеисты которого также не получили денег за прошедший сезон.

Пресс-служба ВФСО "Динамо" после выступления игроков сообщила, что со всеми хоккеистами переговоры по поводу новых контрактов идут в индивидуальном порядке.

"В настоящее время идет комплектование команды, переговоры ведутся с игроками строго индивидуально, условия контрактов обсуждаются. Главный тренер клуба Владимир Воробьев подтверждает, что к началу сезона команда подойдет полностью готовой. У клуба не возникнет проблем с комплектованием состава", - сообщила ТАСС пресс-секретарь ВФСО Эржена Ищенко.

Уголовного дела не было

В начале июня сообщалось, что на генерального директора АНО "Динамо" Андрея Сафронова было заведено уголовное дело, а в офисе клуба был проведен обыск. По словам руководителя службы безопасности "Динамо" Александра Смирнова, никакого обыска не было.

"Уголовного дела никакого нет, был осмотр в рамках уголовно-процессуального кодекса. Приходили 18 сотрудников УБЭП Московской области по заявлению Федорова. В нем было написано, что сотрудники и менеджеры базы незаконно сдают лед в аренду и деньги делят с Сафроновым".

Сам же Сафронов, по словам Смирнова, был готов уйти из клуба, но на его предложение центральный совет ВФСО "Динамо" не отреагировал.