Международный совет футбольных ассоциаций предложил играть 60 минут "чистого" времени

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) опубликовал новые предложения по улучшению правил игры в футбол. Документ опубликован на официальном сайте организации.
Одна из идей заключается в том, чтобы сократить время игры с 90 минут "грязного" времени, когда при остановках секундомер не останавливается. Вместо этого предлагается играть 60 минут "чистого" времени с остановками секундомера во время пауз, как, например, происходит в хоккее и баскетболе.
Кроме этого, IFAB предлагает назначать пенальти в случаях, когда вратарь берет мяч в руки в штрафной площади, получив пас от своего игрока, а также удалять игрока, который умышленно забивает гол рукой или отбивает мяч на линии ворот. Если игрок выбивает мяч рукой из пустых ворот, то предлагается засчитывать гол.
IFAB - организация, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол. В нее входят представители Международной федерации футбола (ФИФА) и футбольных ассоциаций Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.