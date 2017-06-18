Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минспорт утвердил "Стратегию развития футбола в РФ до 2030 года"

Спорт
18 июня, 10:29 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Олег Кошелев, Дильшад Ломовских

"Стратегия-2030" была разработана в соответствии с поручением президента РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Министерство спорта утвердило "Стратегию развития футбола в Российской Федерации до 2030 года", принятую 8 апреля нынешнего года на конференции Российского футбольного союза (РФС). Об этом на внеочередной конференции РФС. проходящей в Санкт-Петербурге, сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

"Я хотел бы отметить, что у нас есть уникальный шанс, мы проводим чемпионат мира, готовились к нему, и до следующего года градус отношения к футболу будет повышен. Мы должны этим воспользоваться для повышения уровня футбола, профессионального и любительского. Наша задача грамотно этим воспользоваться. Мы приготовили Стратегию, она утверждена Министерством спорта, после чего будет отправлена в правительство РФ", - сказал Мутко.

"Стратегия-2030" была разработана в соответствии с поручениями президента РФ по итогам совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018", которое состоялось 8 декабря 2015 года. "Стратегия-2030" является логическим продолжением "Стратегии развития футбола в РФ на 2006-2016 годы" и учитывает концепцию, которая была заложена в "Стратегии развития футбола в РФ на период до 2020 года", утвержденной 26 апреля 2014 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты сборной России
17
Сборная России обыграла команду Новой Зеландии в матче открытия Кубка конфедераций
14
Забивака прилетел: в Петербурге состоялась церемония открытия Кубка конфедераций
15
Медведев пожелал участникам Спартакиады учащихся России добиться успеха в спорте и жизни
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский боксер Ковалев проиграл Уорду, не сумев взять реванш за спорное поражение
2
Обнаружены тела моряков, пропавших после инцидента с эсминцем ВМС США Fitzgerald
3
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
4
Глава МИД ФРГ: попытка Обамы унизить Россию была ошибкой
5
Прокуратура Украины возбудила дело за экспорт угля из неподконтрольного Донбасса
6
Трое полицейских пострадали в ДТП в Москве во время преследования нарушителя
7
Оливер Стоун выразил сожаление, что в США многие выступают против любых отношений с РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама