Минспорт утвердил "Стратегию развития футбола в РФ до 2030 года"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Министерство спорта утвердило "Стратегию развития футбола в Российской Федерации до 2030 года", принятую 8 апреля нынешнего года на конференции Российского футбольного союза (РФС). Об этом на внеочередной конференции РФС. проходящей в Санкт-Петербурге, сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

"Я хотел бы отметить, что у нас есть уникальный шанс, мы проводим чемпионат мира, готовились к нему, и до следующего года градус отношения к футболу будет повышен. Мы должны этим воспользоваться для повышения уровня футбола, профессионального и любительского. Наша задача грамотно этим воспользоваться. Мы приготовили Стратегию, она утверждена Министерством спорта, после чего будет отправлена в правительство РФ", - сказал Мутко.

"Стратегия-2030" была разработана в соответствии с поручениями президента РФ по итогам совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018", которое состоялось 8 декабря 2015 года. "Стратегия-2030" является логическим продолжением "Стратегии развития футбола в РФ на 2006-2016 годы" и учитывает концепцию, которая была заложена в "Стратегии развития футбола в РФ на период до 2020 года", утвержденной 26 апреля 2014 года.