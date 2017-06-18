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Специальный комитет УЕФА посетит Крым в начале сентября

Спорт
18 июня, 14:46 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Олег Кошелев

В марте УЕФА выделил Крымскому футбольному союзу €1 млн на развитие футбола

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Специальный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в начале сентября посетит Крым. Об этом ТАСС сообщил директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович.

"Говоря о Крыме, нельзя не упоминать и Херсон. Визит специального комитета УЕФА в Крым и Херсон намечен на начало сентября", - сказал Лакович.

"УЕФА - это не политическая организация, мы не можем решать политические проблемы, - продолжил Лакович. - Крым - это далеко не единственный проблемный регион в Европе с точки зрения политики. Наша задача - развивать футбол, а не вмешиваться в политику".

В марте УЕФА выделил Крымскому футбольному союзу (КФС) €1 млн на развитие футбола. УЕФА высоко оценил работу КФС по развитию футбола в регионе.

КФС, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус УЕФА. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года.

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