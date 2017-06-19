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Тринадцать российских легкоатлетов дополнили пул допинг-тестирования IAAF

Спорт
19 июня, 13:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В настоящее время в пул IAAF входят 73 российских спортсмена

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Материал из 1 страницы
Штаб-квартира IAAF в Монако

Штаб-квартира IAAF в Монако

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 19 июня. Список российских спортсменов, включенных в пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), увеличился на 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба IAAF.

В настоящее время в пул IAAF входят 73 российских легкоатлета. По сравнению с последним списком, сформированным 28 марта, российское представительство увеличилось на 13 человек. Это Алена Бугакова (толкание ядра), Алена Белякова (метание диска), Софья Палкина (метание молота), Полина Миллер (бег 200 м), Сергей Кожевников, Екатерина Горшенина, Эльвира Хасанова, Салават Илькаев (все - спортивная ходьба), Ирина Курбакова, Варвара Насибулина (обе - спринт), Валентина Ульянова (прыжки в высоту), Аксана Гатауллина (прыжки с шестом), Данила Тундыков (бег 3000 м).

Все спортсмены, включенные в пул тестирования IAAF, обязаны соблюдать требования по предоставлению информации о своем местонахождении в соответствии с антидопинговыми правилами IAAF, ежеквартально отправлять информацию о своем местонахождении в указанный период. По правилам спортсмены должны находиться по тем адресам, о которых они уведомили, в указанное время.

Каждый спортсмен пула IAAF может быть проверен по решению организации в любой момент.

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