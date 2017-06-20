Состав сборной России по санному спорту на ОИ-2018 будет утвержден после чемпионата Европы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Состав команды России по санному спорту на зимние Олимпийские игры 2018 года будет утвержден после чемпионата Европы. Об этом заявила президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт, слова которой приводит пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

"Состав сборной России для участия в стартовых этапах Кубка мира сезона-2017/18 и чемпионате Европы 2018 года в Сигулде будет формироваться по результатам прошлого сезона и контрольных тренировок на подготовительном этапе в этом году, - сказал Гарт. - Что касается олимпийской команды, здесь будут учитываться результаты на последних трех этапах Кубка мира. Спортсмены, не входящие на тот момент в группу А, могут быть включены в состав по решению главного тренера. Окончательный список тех, кто поедет в Пхенчхан, будет утвержден президиумом ФССР после чемпионата Европы в Сигулде".

Отвечая на вопрос относительно олимпийских лицензий, Гарт ответила: "Мы рассчитываем на 10 лицензий: по 3 - в одноместных санях у мужчин и женщин и 4 - в мужских двойках".

"Когда саночники заедут в Олимпийскую деревню? 1 февраля, примерно за неделю до старта нашего турнира. А первая возможность обновить ощущения от олимпийской трассы представится в ноябре - в это время у сборной России в Пхенчхане запланированы тренировочные заезды", - добавила Гарт.

Чемпионат Европы пройдет в латвийской Сигулде 27-28 января.