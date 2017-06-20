Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Состав сборной России по санному спорту на ОИ-2018 будет утвержден после чемпионата Европы

Спорт
20 июня, 10:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Чемпионат Европы пройдет в латвийской Сигулде 27-28 января

Поделиться
Материал из 1 страницы
Наталия Гарт

Наталия Гарт

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Состав команды России по санному спорту на зимние Олимпийские игры 2018 года будет утвержден после чемпионата Европы. Об этом заявила президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт, слова которой приводит пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

"Состав сборной России для участия в стартовых этапах Кубка мира сезона-2017/18 и чемпионате Европы 2018 года в Сигулде будет формироваться по результатам прошлого сезона и контрольных тренировок на подготовительном этапе в этом году, - сказал Гарт. - Что касается олимпийской команды, здесь будут учитываться результаты на последних трех этапах Кубка мира. Спортсмены, не входящие на тот момент в группу А, могут быть включены в состав по решению главного тренера. Окончательный список тех, кто поедет в Пхенчхан, будет утвержден президиумом ФССР после чемпионата Европы в Сигулде".

Отвечая на вопрос относительно олимпийских лицензий, Гарт ответила: "Мы рассчитываем на 10 лицензий: по 3 - в одноместных санях у мужчин и женщин и 4 - в мужских двойках".

"Когда саночники заедут в Олимпийскую деревню? 1 февраля, примерно за неделю до старта нашего турнира. А первая возможность обновить ощущения от олимпийской трассы представится в ноябре - в это время у сборной России в Пхенчхане запланированы тренировочные заезды", - добавила Гарт.

Чемпионат Европы пройдет в латвийской Сигулде 27-28 января.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты сборной Германии
17
Сборная Германии обыграла команду Австралии в матче Кубка конфедераций
Артуро Видаль
15
Гол Видаля помог сборной Чили победить камерунцев в матче Кубка конфедераций
8
Тысячи чилийцев и камерунские сувениры: Москва принимает матч Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
2
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
3
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
4
Австралия приостановила нанесение авиаударов в Сирии после инцидента с истребителем
5
Эвакуация 137 пассажиров севшего на мель в Карелии теплохода завершена
6
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
7
Белый дом подтвердил встречу Трампа и Порошенко в Вашингтоне
Темы дня
Загрузка...
Реклама