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Спортдиректор: ясность с финансированием ФК "Сочи" наступит через неделю

Спорт
20 июня, 10:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

В настоящее время руководство клуба ведет переговоры со спонсорами

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© Артур Лебедев/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Будущее клуба "Сочи" в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) прояснится примерно через неделю. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Сочи" Максим Деменко.

Ранее газета "Советский спорт" сообщила, что "Сочи" снимется с чемпионата ПФЛ из-за финансовых проблем.

"Пока идут разговоры со спонсорами. Пока не знаем, что будет, поверьте. Думаю, ясность наступит через неделю", - сказал Деменко по телефону.

"Сочи" занял седьмое место в зоне "Юг" ПФЛ. Клуб был воссоздан перед началом сезона-2016/17.

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