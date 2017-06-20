Спортдиректор: ясность с финансированием ФК "Сочи" наступит через неделю

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Будущее клуба "Сочи" в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) прояснится примерно через неделю. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Сочи" Максим Деменко.

Ранее газета "Советский спорт" сообщила, что "Сочи" снимется с чемпионата ПФЛ из-за финансовых проблем.

"Пока идут разговоры со спонсорами. Пока не знаем, что будет, поверьте. Думаю, ясность наступит через неделю", - сказал Деменко по телефону.

"Сочи" занял седьмое место в зоне "Юг" ПФЛ. Клуб был воссоздан перед началом сезона-2016/17.