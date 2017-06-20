Спортдиректор: ясность с финансированием ФК "Сочи" наступит через неделю

Компонент пластика признали вредным для эндокринной системыСоциальная ответственность 20 июня, 11:39
СК возбудил уголовное дело по факту мошенничества с землей в администрации МиассаНовости Урала 20 июня, 11:32
Специально для гостей Кубка конфедераций в Казани разработали хачапури в форме мячаСпорт 20 июня, 11:28
IAAF до 1 июля оформит свод правил для российских участников ЧМ-2017Спорт 20 июня, 11:22
Юные спортсмены, инвалиды и волонтеры в Сочи получили билеты на Кубок конфедерацийСпорт 20 июня, 11:19
Емелин, попавший на драфт расширения НХЛ, хотел бы остаться в "Монреале"Спорт 20 июня, 11:15
До 25 тыс. уральских туристов пострадали из-за проблем "ВИМ-Авиа"Общество 20 июня, 11:12
Мосгорсуд не стал отменять порядок голосования по программе реновацииОбщество 20 июня, 11:07
Покровская: отсутствие у бассейна навеса от солнца создаст проблемы синхронисткам на ЧМСпорт 20 июня, 11:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Будущее клуба "Сочи" в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) прояснится примерно через неделю. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Сочи" Максим Деменко.
Ранее газета "Советский спорт" сообщила, что "Сочи" снимется с чемпионата ПФЛ из-за финансовых проблем.
"Пока идут разговоры со спонсорами. Пока не знаем, что будет, поверьте. Думаю, ясность наступит через неделю", - сказал Деменко по телефону.
"Сочи" занял седьмое место в зоне "Юг" ПФЛ. Клуб был воссоздан перед началом сезона-2016/17.