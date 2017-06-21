CAS рассмотрит апелляцию экс-генсека ФИФА Вальке на 10-летнее отстранение 11 октября

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) 11 октября рассмотрит апелляцию бывшего генерального секретаря Международной федерации футбола (ФИФА) Жерома Вальке на отстранение от футбольной деятельности на 10 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление суда.

Бывший чиновник подал апелляцию 28 февраля текущего года.

"Слушания по апелляции Вальке назначены на 11 октября", - говорится в сообщении.

В сентябре 2015 года Вальке, являвшийся генеральным секретарем ФИФА с 2007 года, был временно отстранен комитетом по этике ФИФА от футбольной деятельности. По данным СМИ, Вальке проходил соучастником по делу о коррупции, связанной с получением ЮАР права на проведение чемпионата мира 2010 года. Также Вальке подозревался в том, что он заработал порядка €2 млн после перепродажи билетов на игры чемпионата мира 2014 года в Бразилии с наценкой.

9 января этого года Вальке был уволен со своего поста, 12 февраля решением арбитражной палаты комитета ФИФА по этике он был отстранен от футбольной деятельности на 12 лет. 5 июля апелляционный комитет ФИФА сократил срок его дисквалификации до 10 лет.