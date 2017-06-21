РФС снял с "Амкара" запрет на регистрацию игроков

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла с пермского "Амкара" запрет на регистрацию игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Запрет был наложен на пермский клуб в связи с задолженностью перед молдавским футболистом Игорем Пикущаком.
Пикущак выступал за "Амкар" с 2012 по 2015 год. В составе команды он провел 51 матч, отметился семью голами и двумя результативными передачами.