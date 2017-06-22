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Полинский: стадион "Лужники" после реконструкции станет одной из лучших арен Европы

Спорт
22 июня, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию было подписано 2 июня

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БСА "Лужники" после реконструкции

БСА "Лужники" после реконструкции

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Стадион "Лужники" после завершения реконструкционных работ станет одной из лучших футбольных арен в Европе. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский.

Как ранее сообщил ТАСС руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, первый тестовый футбольный матч перед чемпионатом мира 2018 года на стадионе "Лужники" планируется провести в ноябре.

"На сегодняшний день "Лужники" - это совсем другой стадион, чем в прошлом, он готовится к чемпионату мира по футболу. Там будет много дополнительных зданий, которые построены по требованию ФИФА. Эта арена будет фантастическим футбольным стадионом, это просто сказочно для нашей страны. На мой взгляд, "Лужники" будут одним из лучших стадионов в Европе", - сказал Полинский.

Реконструкция "Лужников", крупнейшего стадиона в России, началась в 2013 году. В начале июня было получено разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. Вместимость арены после реконструкции - 81 тысяча зрителей. "Лужники" примут матчи чемпионата мира 2018 года, в частности, игру открытия и финал.

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