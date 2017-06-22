МОК готов рассмотреть возможность организации некоторых соревнований ОИ-2018 в КНДР

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) готов обсудить идею проведения некоторых соревнований зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане, в КНДР. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Ранее министр спорта Южной Кореи До Чон Хван заявил, что готов предложить КНДР провести соревнования по лыжным гонкам в рамках Олимпийских игр 2018 года. Кроме того, он предложил создать женскую хоккейную команду, в которую входили бы игроки из Южной Кореи и КНДР.

"Олимпийское движение - история о строительстве мостов, а не стен, - говорится в сообщении. - Мы смотрим на эти комментарии с большим интересом, и, разумеется, готовы обсудить эту идею с местным оргкомитетом во время следующего визита МОК в Южную Корею".

Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.