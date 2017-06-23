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Гонщики "Формулы-1" определят первого в истории победителя Гран-при Азербайджана

Спорт
23 июня, 0:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Этап в Баку был включен в календарь чемпионата в прошлом году, но тогда он проходил в рамках Гран-при Европы

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© EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Программа восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2017 года - Гран-при Азербайджана - стартует в пятницу двумя свободными практиками на городской трассе в Баку.

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Британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" и немец Себастьян Феттель ("Феррари") продолжают играть друг с другом в кошки-мышки. На старте сезона соперники обменялись победами, затем Хэмилтон на этапе в Сочи испытал определенные сложности, чем не преминул воспользоваться Феттель, который перед седьмым этапом довел преимущество над британцем до 25 очков. Однако на следующем Гран-при в Канаде уже немец не избежал проблем, тогда как Хэмилтон добился победы и сократил отставание до 12 очков. В Баку трехкратный чемпион мира попробует приблизиться к сопернику в общем зачете.

Этап в Баку был включен в календарь чемпионата в прошлом году, но тогда он проходил в рамках Гран-при Европы, с этого же сезона этап получил название Гран-при Азербайджана. Трасса проложена в черте города, а стартовая прямая пролегает вдоль набережной Каспийского моря.

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Трек состоит из 20 поворотов - 12 левых и восемь правых, а длина круга составляет 6 км. Стартовая прямая является самой длинной в календаре чемпионата - 2,1 км, к концу прямой гонщики будут разгоняться до 340 км/ч. Другая особенность трассы - сразу восемь 90-градусных поворотов.

В прошлом году победу здесь одержал действующий чемпион мира немец Нико Росберг, который уже не сможет повторить свой успех, так как объявил о завершении карьеры спустя пять дней после завоевания титула.

Первая часть свободных заездов начнется в 12:00 мск, вторая - в 16:00. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00) и квалификация (16:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:00).

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