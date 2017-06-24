Федор Емельяненко проведет перенесенный бой с Мэттом Митрионом

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко проведет в субботу в Нью-Йорке поединок против американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 180. Бой должен был пройти в феврале в Сан-Хосе, однако был перенесен из-за недомогания соперника, у которого были обнаружены камни в почках.

40-летний Емельяненко проведет третий бой после возвращения в смешанные единоборства два года назад. Россиянин в свое время признавался самыми известными изданиями сильнейшим бойцом смешанных единоборств (ММА) в супертяжелом весе, являясь восьмикратным чемпионом мира по разным версиям.

В период с 2010 по 2011 год Емельяненко потерпел три поражения подряд, сумев затем победить трижды, после чего покинул профессиональный спорт. Возвращение Федора состоялось через три года, он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах, он остается одним из самых популярных бойцов MMA.

В ноябре прошлого года Емельяненко подписал контракт с компанией Bellator - одной из самых престижных в MMA. В случае победы над Митрионом Емельяненко может получить право на чемпионский бой Bellator в тяжелом весе, который сейчас является вакантным.

В феврале бой не состоялся

Бой между Емельяненко и Митрионом должен был состояться еще 18 февраля в калифорнийском Сан-Хосе, однако был перенесен, так как соперник Федора попал в больницу. К нынешнему поединку Емельяненко готовился в Нидерландах с местными тренерами. По словам российского бойца, подготовка прошла хорошо, он сумел избежать каких-либо травм и повреждений.

На счету американца итальянского происхождения 11 побед, 5 поражений. Митрион, которому сейчас 38 лет, в молодости играл в американский футбол и получил черный пояс по карате. 10 из своих побед он одержал нокаутом, сильной стороной американца является бой в стойке. Тогда как при переходе поединка в партер преимущество, скорее всего, будет уже у чемпиона мира по боевому самбо Емельяненко.

В Bellator Митрион выступает с прошлого года, его рост - 191 см, он на восемь сантиметров выше Емельяненко.

Бой между Емельяненко и Митрионом станет одним из главных на вечере Bellator 180 на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, ориентировочное начало - 04:00 мск в воскресенье.