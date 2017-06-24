Российский боксер Мамедов стал вторым на чемпионате Европы в весовой категории до 60 кг

Парламент Великобритании подвергся кибератакеМеждународная панорама 24 июня, 18:42
Артемьеву и Михалкову присуждена премия ШостаковичаКультура 24 июня, 18:29
На ММКФ показали картину итальянского режиссера "Каренина и я"Культура 24 июня, 18:23
Киев просил у Пригожина $1 млн за невнесение в черный списокКультура 24 июня, 18:17
Болельщики поддержали сборную России в матче с командой Мексики масштабным баннеромСпорт 24 июня, 18:16
Нам нужна одна победа: болельщики в Казани готовятся к матчу Мексика - РоссияСпорт 24 июня, 17:45
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, Квят - 11-йСпорт 24 июня, 17:22
Путин пожелал детям "Артека" крепкой дружбы и новых знанийОбщество 24 июня, 17:17
Ласицкене: отказ оргкомитета турнира в Лондоне пригласить тренера может пойти на пользуСпорт 24 июня, 17:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российский боксер Габил Мамедов стал серебряным призером чемпионата Европы в весовой категории до 60 кг. Турнир проходит в Харькове.
В финале россиянин проиграл украинцу Юрию Шестаку раздельным решением судей. Третье место заняли израильтянин Павло Ищенко и англичанин Калум Френч.
Ранее Василий Егоров принес первую золотую медаль для сборной России на текущем чемпионате, победив в весовой категории до 49 кг. Также в субботу в финальных поединках чемпионата Европы сразятся россияне Муслим Гаджимагомедов (до 81 кг) и Евгений Тищенко (до 91 кг).
Чемпионат Европы завершится 24 июня.