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Российский боксер Мамедов стал вторым на чемпионате Европы в весовой категории до 60 кг

Спорт
24 июня, 17:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

В финале россиянин проиграл украинцу Юрию Шестаку раздельным решением судей

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российский боксер Габил Мамедов стал серебряным призером чемпионата Европы в весовой категории до 60 кг. Турнир проходит в Харькове.

В финале россиянин проиграл украинцу Юрию Шестаку раздельным решением судей. Третье место заняли израильтянин Павло Ищенко и англичанин Калум Френч.

Ранее Василий Егоров принес первую золотую медаль для сборной России на текущем чемпионате, победив в весовой категории до 49 кг. Также в субботу в финальных поединках чемпионата Европы сразятся россияне Муслим Гаджимагомедов (до 81 кг) и Евгений Тищенко (до 91 кг).

Чемпионат Европы завершится 24 июня.

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