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Метатель молота Сокирский, имеющий допуск IAAF, выполнил норматив для попадания на ЧМ-2017

Спорт
24 июня, 18:57 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

32-летний Алексей Сокирский, до 2014 года выступавший под флагом Украины, выиграл чемпионат Московской области с результатом 76,23 м

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 24 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Метатель молота Алексей Сокирский, занявший первое место на четвертом этапе летнего Гран-при Всероссийской федерации легкой атлетики - чемпионате Московской области, сумел также выполнить квалификационный норматив для участия в августовском чемпионате мира в Лондоне. Об этом сообщает с места событий корреспондент ТАСС.

Квалификационный норматив чемпионата мира 2017 года в мужском метании молота равен 76 метрам. Сокирский, получивший 11 апреля от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение выступать на международных стартах в статусе нейтрального спортсмена, выиграл чемпионат Московской области с результатом 76,23 м.

32-летний спортсмен из Крыма Сокирский, до 2014 года выступавший под флагом Украины, на Играх-2012 в Лондоне занял четвертое место. Единственным зарубежным стартом в этом сезоне для спортсмена стал турнир во французском Монтре, где он занял восьмое место с результатом 72 метра 55 сантиметров.

Сокирский стал девятым российским легкоатлетом, имеющим право выступить на чемпионате мира в Лондоне. Ранее путевки на главный старт сезона обеспечили себе прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина), барьерист Сергей Шубенков, прыгунья в длину Дарья Клишина, ходок Сергей Широбоков, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова, Илья Мудров и Ольга Муллина, а также копьеметательница Вера Ребрик.

Чемпионат мира по легкой атлетике 2017 года пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

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